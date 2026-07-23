Не бананом единым: названы 20 продуктов, которые бьют рекорды по содержанию калия

Оказывается, банан, который традиционно считается главным источником калия, на самом деле уступает как минимум двадцати другим продуктам, сообщает Health.

Один средний банан содержит 375 мг калия – это около 11–14 % суточной нормы, тогда как некоторые овощи, бобовые и даже молочные продукты дают организму значительно больше этого минерала.

Калий – необходимый элемент для работы сердца, мышц, нервной системы и почек, как отмечается в Национальных институтах здравоохранения США. В то же время людям с заболеваниями почек следует ограничивать его потребление, поэтому перед изменениями в рационе врачи советуют проконсультироваться со специалистом.

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Лидером списка стал швейцарский мангольд (листовая свекла) – одна чашка вареного овоща содержит 961 мг калия, что более чем вдвое превышает показатель банана. К тому же порция обеспечивает более 400% суточной нормы витамина К, который отвечает за свертываемость крови и здоровье костей. Тем, кто принимает антикоагулянты, такие как варфарин, следует обсудить употребление таких продуктов с врачом.

На втором месте – авокадо: 945 мг калия на один плод. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые, по данным Американской ассоциации сердца, помогают поддерживать здоровый уровень липидов (жиров) в крови и здоровье сердца. Кроме того, авокадо обеспечивает более 10% суточной нормы фолиевой кислоты и магния.

Соевые бобы дают организму 886 мг калия на каждую чашку вареных бобов. Помимо калия, соя богата железом, магнием, селеном и фолатом, а также содержит 31 г белка и 10 г клетчатки на одну порцию.

Тыква "акорн" (желудевая тыква) содержит 896 мг калия на чашку. Этот продукт также является хорошим источником витамина А и дает 9 г клетчатки на порцию. Витамин А необходим организму для развития клеток, здоровья глаз и крепкого иммунитета.

Сладкий картофель содержит 855 мг калия на один большой запечённый клубень. Он также богат клетчаткой, магнием и витамином А.

Чечевица содержит 731 мг калия на чашку вареной чечевицы и является источником магния, цинка, витаминов группы В и фолата. Это также отличный источник клетчатки – одна чашка содержит около 16 г, то есть более половины рекомендуемой минимальной суточной нормы. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, достаточное потребление клетчатки связано с более низким риском хронических заболеваний, в частности диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Курага содержит 755 мг калия на полчашки и является хорошим источником витаминов А и Е. Витамин Е – антиоксидант, необходимый для защиты клеток от повреждений, вызванных метаболизмом и внешними факторами, такими как загрязнение воздуха, сигаретный дым и ультрафиолет.

Листья свеклы содержат 580 мг калия на две чашки сырой зелени, а также богаты витамином А.

Томатное пюре содержит 550 мг калия на полчашки и является богатым источником витаминов А, С и Е – антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений.

Тыквенное пюре содержит 564 мг калия на чашку, а также богато витаминами А и Е.

Обычный йогурт содержит 573 мг калия на чашку и является отличным источником белка – 12 г на порцию. Также он содержит кальций, фосфор, магний, цинк и селен.

Изюм содержит 600 мг калия на полчашки, а также клетчатку и железо.

Черная фасоль содержит 611 мг калия на чашку в вареном виде, а также богата клетчаткой, железом, магнием, цинком и фолатом.

Кокосовое молоко содержит 497 мг калия на чашку, однако богато насыщенными жирными кислотами, которые могут негативно влиять на здоровье сердца.

Гранат содержит 410 мг калия на чашку зерен, а также является источником витамина С.

Лосось содержит 429 мг калия на 100 г готового продукта. Он также богат селеном – 72% суточной нормы на порцию – и омега-3 жирными кислотами, которые необходимы организму для здоровья мозга, иммунной системы, глаз и сердца. Поскольку организм не вырабатывает омега-3 самостоятельно, получить их можно только с пищей.

Апельсиновый сок содержит 457 мг калия на чашку и превышает суточную норму витамина С, однако не содержит клетчатки, в отличие от целых апельсинов.

Молоко содержит 391 мг калия на чашку (1 % жирности), а также кальций, фосфор, йод и селен – питательные вещества, необходимые для работы щитовидной железы.

Шпинат замыкает список с показателем 839 мг калия на чашку вареного шпината. Порция также содержит 4,3 г клетчатки, а также кальций, фолат и витамины А и Е.

Отдельно упоминаются заменители соли на основе калиевых солей – они могут содержать от 440 до 2800 мг минерала на чайную ложку, поэтому использовать их следует только по рекомендации врача.

Ранее мы писали о 6 продуктах, которые содержат больше жиров, чем авокадо.

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