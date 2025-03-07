Исследования показывают, что овсянка может поддерживать контроль сахара в крови и снижать уровень холестерина и многое другое.

Овсянка - это источник полезных для сердца цельных зерен, клетчатки и других питательных веществ, а также множество преимуществ для здоровья.

Исследования показывают, что овсянка может поддерживать контроль сахара в крови и снижать уровень холестерина, помогает контролировать вес, улучшает здоровье пищеварительной системы, пишет Verywellhealth.

1. Снижает риск хронических заболеваний

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Полифенолы, содержащиеся в овсянке, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они играют ключевую роль в борьбе с окислительным стрессом, который происходит, когда организм пытается отразить свободные радикалы, повреждающие клетки.

Исследования показывают, что полифенолы овсянки могут помочь противостоять эффектам старения и потенциально предотвращать хронические заболевания, такие как:

Болезни сердца

Инсульт

Диабет 2 типа

Ожирение

2. Улучшает реакцию инсулина и снижает уровень сахара в крови

Овсянка может быть полезна людям с диабетом 2 типа. Исследования показывают, что бета-глюкановая клетчатка в овсянке может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.

Как сложный углевод, овсянка помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижая скачки и падения сахара после еды.

3. Содержит много витаминов и минералов

Железо, магний, селен и цинк в овсянке полезны для поддержки нервной и мышечной функции. Она также богата растворимой клетчаткой, особенно бета-глюканом, которая может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

4. Улучшает уровень холестерина

Исследования показывают, что бета-глюкан овсянки может снизить уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности, поддерживая здоровье сердца. Потребление овса снижает уровень холестерина за счет добавления большого количества клетчатки в рацион. Это может быть особенно полезно для снижения риска сердечных заболеваний у людей с умеренно высоким уровнем холестерина.

5. Помогает контролировать вес

В исследовании люди, которые употребляли овес в течение 12 недель, продемонстрировали снижение веса тела, уровня жира в организме и соотношения талии к бедрам по сравнению с теми, кому давали плацебо.

Другое исследование предполагает, что бета-глюкан овсянки может положительно влиять на гормоны аппетита (грелин) и вызывать чувство сытости, снижая ежедневное потребление калорий.

6. Способствует здоровью кишечника

Бета-глюкан овсянки — это растворимая клетчатка и пребиотик с различными полезными для здоровья пищеварительной системы свойствами. Исследования показывают, что употребление овса и овсянки способствует увеличению количества и разнообразия полезных кишечных бактерий у людей с желудочно-кишечными заболеваниями.

Прием овса также помогает кишечному микробиому, улучшая проницаемость кишечника, то есть способность организма усваивать питательные вещества из потребляемой пищи.

7. Снижает риск астмы

Введение овсянки в рацион на раннем этапе может помочь снизить риск астмы. Исследования показывают, что включение овсянки в рацион ребенка может помочь снизить вероятность развития астмы благодаря тому, что эта пища помогает уменьшить воспаление.

8. Избавляет от запоров

Богатое содержание клетчатки в овсянке также поддерживает здоровое пищеварение и потенциально снимает запоры. Растворимая клетчатка овсянки полезна для нормализации дефекации.

Другие потенциальные преимущества овсянки

Овсянка уменьшает воспаление, поскольку содержит антиоксиданты, улучшает иммунитет, способствует здоровью кожи: при местном применении овсянка может успешно лечить воспалительные заболевания кожи, такие как дерматит, зуд, угри и экзема.

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