Овсянка - это источник полезных для сердца цельных зерен, клетчатки и других питательных веществ, а также множество преимуществ для здоровья.
Исследования показывают, что овсянка может поддерживать контроль сахара в крови и снижать уровень холестерина, помогает контролировать вес, улучшает здоровье пищеварительной системы, пишет Verywellhealth.
1. Снижает риск хронических заболеваний
Полифенолы, содержащиеся в овсянке, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они играют ключевую роль в борьбе с окислительным стрессом, который происходит, когда организм пытается отразить свободные радикалы, повреждающие клетки.
Исследования показывают, что полифенолы овсянки могут помочь противостоять эффектам старения и потенциально предотвращать хронические заболевания, такие как:
- Болезни сердца
- Инсульт
- Диабет 2 типа
- Ожирение
2. Улучшает реакцию инсулина и снижает уровень сахара в крови
Овсянка может быть полезна людям с диабетом 2 типа. Исследования показывают, что бета-глюкановая клетчатка в овсянке может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.
Как сложный углевод, овсянка помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижая скачки и падения сахара после еды.
3. Содержит много витаминов и минералов
Железо, магний, селен и цинк в овсянке полезны для поддержки нервной и мышечной функции. Она также богата растворимой клетчаткой, особенно бета-глюканом, которая может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.
4. Улучшает уровень холестерина
Исследования показывают, что бета-глюкан овсянки может снизить уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности, поддерживая здоровье сердца. Потребление овса снижает уровень холестерина за счет добавления большого количества клетчатки в рацион. Это может быть особенно полезно для снижения риска сердечных заболеваний у людей с умеренно высоким уровнем холестерина.
5. Помогает контролировать вес
В исследовании люди, которые употребляли овес в течение 12 недель, продемонстрировали снижение веса тела, уровня жира в организме и соотношения талии к бедрам по сравнению с теми, кому давали плацебо.
Другое исследование предполагает, что бета-глюкан овсянки может положительно влиять на гормоны аппетита (грелин) и вызывать чувство сытости, снижая ежедневное потребление калорий.
6. Способствует здоровью кишечника
Бета-глюкан овсянки — это растворимая клетчатка и пребиотик с различными полезными для здоровья пищеварительной системы свойствами. Исследования показывают, что употребление овса и овсянки способствует увеличению количества и разнообразия полезных кишечных бактерий у людей с желудочно-кишечными заболеваниями.
Прием овса также помогает кишечному микробиому, улучшая проницаемость кишечника, то есть способность организма усваивать питательные вещества из потребляемой пищи.
7. Снижает риск астмы
Введение овсянки в рацион на раннем этапе может помочь снизить риск астмы. Исследования показывают, что включение овсянки в рацион ребенка может помочь снизить вероятность развития астмы благодаря тому, что эта пища помогает уменьшить воспаление.
8. Избавляет от запоров
Богатое содержание клетчатки в овсянке также поддерживает здоровое пищеварение и потенциально снимает запоры. Растворимая клетчатка овсянки полезна для нормализации дефекации.
Другие потенциальные преимущества овсянки
Овсянка уменьшает воспаление, поскольку содержит антиоксиданты, улучшает иммунитет, способствует здоровью кожи: при местном применении овсянка может успешно лечить воспалительные заболевания кожи, такие как дерматит, зуд, угри и экзема.