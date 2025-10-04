Влияние этих орехов на организм человека очень велико.

И каштаны, и желуди - это орехи, которые можно найти прямо на улице, и в Украине употреблять их в пищу как-то не принято, и стоит разобраться, почему. Узнайте, можно ли есть желуди сырыми или приготовленными, а также как на организм действуют каштаны.

Можно ли есть каштаны - вред и польза

Издание Healthline пишет, что несмотря на свой небольшой размер, каштаны содержат огромное количество полезных веществ. В 10 орехах содержатся белки, жиры, углеводы, клетчатка, медь, марганец, витамины В6, В5, В3, С, а также тиамин, калий, фосфор и магний. При этом, калорийность каштанов очень низкая из-за малого количества жира в составе, но зато 84 грамма орехов закрывают 15% от суточной нормы клетчатки. Также в составе каштанов много антиоксидантов.

Регулярное употребление таких орехов поможет укрепить зрение, иммунитет, сердечно-сосудистую и эндокринную систему, и регулировать кровяное давление. Исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют пищу, богатую калием, реже страдают от проблем с сердцем и сосудами, риск инсульта для них ниже. В каштанах содержится 11% от суточной нормы калия.

Видео дня

Клетчатка - также необходимый любому человеку компонент. Если давать организму необходимое ее количество, то можно наладить работу ЖКТ, контролировать работу кишечника и уровень сахара в крови. Продукты, богатые клетчаткой, дарят чувство насыщения на долгое время без прибавки в весе.

Какие каштаны можно есть

Учитывая такое количество полезных веществ, стоит выяснить, можно ли есть каштаны с улицы. К сожалению или к счастью, но в Украине на улицах растет конский каштан - это вид декоративного растения. Его плоды употреблять в пищу нельзя ни в коем случае - оно влечет за собой тяжелые отравления. Если хотите полакомиться каштаном, лучше покупать его в супермаркете и читать, чтобы на упаковке было написано "буковый каштан" - растение рода Castanea..

Можно ли каштаны есть сырыми? Да, но употребление в таком виде подходит не всем людям - иногда такое большое количество танинов без термической обработки воспринимается желудком негативно, поэтому орехи лучше готовить. Healthline рекомендует запекать каштаны 20-30 минут при температуре 200 градусов в духовке или варить в воде на плите примерно полчаса. И в первом, и во втором случае орехи нужно прокалывать перед готовкой, чтобы они не взорвались.

Можно ли есть желуди человеку

На самом деле, люди употребляли в пищу желуди веками - об этом также пишет издание Healthline. И причина, почему нельзя есть желуди, кроется в танинах и большом количестве дубильных веществ. Первые и вторые вредят организму, если употреблять орехи постоянно и много. Кроме того, именно танины мешают усваивать полезные вещества из других продуктов, поэтому желуди не вошли в список гастрономических фаворитов.

Тем не менее, состав орехов очень богатый - антиоксиданты, калий, марганец, витамин В6 и В9. Клетчатка помогает наладить работу кишечника - исследования доказали, что люди, которые принимали экстракт желудей в течение 10 дней, реже страдали расстройствами ЖКТ или другими проблемами, связанными с пищеварением, чем те, кто этого не делал.

Прежде чем решать для себя, можно ли человеку есть желуди, важно знать не только о достоинствах, но и о недостатках таких орехов: Категорически запрещено употреблять желуди в сыром виде - из-за высокого содержания танинов есть риск отравиться или получить расстройство ЖКТ. Кроме того, иногда желуди провоцируют аллергию - першение в горле, зуд, повышенное слезотечение. Именно поэтому аллергикам лучше быть осторожными с такими продуктами.

Можно ли есть желуди дуба? Да, но только не в сыром виде - их всегда необходимо замачивать, чтобы избавиться от танинов и дубильных веществ. Орехи выкладывают в емкость, заливают чистой водой и оставляют на 1-2 дня, все время меняя воду. При этом те желуди, которые всплывут на поверхность, есть нельзя - только утонувшие. После вымачивания орехи необходимо долго варить до мягкости, а затем можно остудить и использовать в пищу.

Вас также могут заинтересовать новости: