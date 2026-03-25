Эксперты объяснили, что делать, чтобы не беспокоиться об уровне сахара в крови при употреблении картофеля

Картофель является одной из наиболее широко потребляемых сельскохозяйственных культур в мире. Но несмотря на высокую питательную ценность, употребление его в больших количествах или в определенных видах может способствовать повышению уровня глюкозы.

Ранее мы писали, почему скачет сахар в крови от натуральных соков, а редакция популярного журнала Very Well Health собрала несколько факторов, которые объяснят, как часто диабетикам можно есть картофель, какие могут быть последствия, если не придерживаться рекомендаций, и как правильно готовить этот овощ для минимизации вреда.

Можно ли есть картошку при повышенном сахаре в крови

Картофель относится к крахмалистым овощам, поскольку содержит больше углеводов по сравнению с такими продуктами, как, например, шпинат или брокколи. В процессе пищеварения эти углеводы преобразуются в глюкозу, что отчасти объясняет, почему диабетикам нельзя есть картошку – большие порции способны вызывать заметное повышение уровня сахара в крови.

При этом влияние на организм во многом определяется конкретным сортом. Так, по данным Института цифровых публикаций США, у картофеля Nicola гликемический индекс находится на уровне около 55, тогда как у сорта Russet он может достигать 111, что свидетельствует о значительно более выраженном воздействии на гликемию.

Учитывая все это, регулярное избыточное потребление этого продукта связывают с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа.

Согласно исследованию из журнала BMJ, у людей, часто включающих в рацион значительные количества картофеля, вероятность возникновения заболевания намного выше. Например, добавление трех дополнительных порций картофеля фри в неделю увеличивает риск примерно на 20%.

В то же время замена такого количества картофеля цельнозерновыми продуктами, напротив, ассоциируется со снижением вероятности развития диабета примерно на 19%, что подчеркивает важность выбора более сбалансированных источников углеводов.

Как влияет картофельное пюре на сахар в крови – минимизируем вред

Способ приготовления существенно влияет на то, как быстро картофель повышает сахар в крови. Например, запекание или обработка в микроволновой печи, как правило, приводят к более низким значениям по сравнению с варкой. Кроме того, приготовление на пару и последующее охлаждение может повышать содержание резистентного крахмала и тем самым снижать гликемический индекс продукта.

Это связано с особенностями резистентного крахмала – формы углеводов, которая не расщепляется до глюкозы в процессе пищеварения, благодаря чему его воздействие на гликемию оказывается менее выраженным.

Содержание такого крахмала зависит не только от способа приготовления, но и от температуры подачи. Исследования из открытой библиотеки MDPI показывают, что у людей, употребляющих охлажденный картофель, уровень глюкозы и инсулина через 15–30 минут после еды ниже по сравнению с теми, кто ест его горячим.

Дополнительно на реакцию организма влияет сочетание картофеля с другими продуктами. Включение в прием пищи источников белка способствует более медленному перевариванию и замедляет повышение уровня сахара, поскольку белки усваиваются постепенно и оказывают менее выраженное влияние на глюкозу. Аналогичный эффект наблюдается при добавлении пищевых волокон, которые замедляют всасывание углеводов и помогают лучше контролировать гликемию.

Таким образом, можно ли есть картошку при повышенном сахаре – не совсем корректный вопрос. При правильном приготовлении и хорошо отобранных сортах это допускается. Несмотря на отсутствие строгих официальных норм потребления, ряд специалистов рекомендует взрослым ограничивать количество картофеля примерно до 100 граммов в день или даже меньше, ориентируясь на общий баланс рациона.

