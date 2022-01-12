По словам врача, поедание граната с косточками может максимизировать поглощение питательных веществ фрукта.

Зимой кроме мандаринов популярностью пользуется еще один южный фрукт - гранат. Лакомиться им любят и взрослые и дети, но часто возникает вопрос: есть его с косточками или без?

Американский врач, эксперт по правильному питанию Люсия Гарсиа попыталась ответить на этот вопрос. Как пишет Quora, медик убеждена, что семена граната настолько полезно для организма, что его можно жевать и глотать.

Исследования показали, что антиоксидантные свойства семян граната в 3,5 раза выше, чем у вина и зеленого чая, и в 48 раз выше, чем у витамина С и витамина Е.

Семена граната могут эффективно удалять свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.

Некоторые эксперты считают, что полифенолы граната также могут преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), бороться со свободными радикалами в мозге и улучшать его работу.

Кроме того, семена граната содержат значительное количество клетчатки, которая способствует моторике желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, выводит токсины и очень полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Тем не менее есть те, кому гранат противопоказан. В частности:

при болезнях пищеварительного тракта (но без косточек есть можно),

людям с низким давлением, чтобы не снизить его еще больше,

детям до 2-х лет,

при аллергии и индивидуальной непереносимости.

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