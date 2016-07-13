Гранат назвали средством против старения

Биологи из Федеральной политехнической школы Лозанны опубликовали предварительные данные о пользе граната в борьбе против старения. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, сообщает Лента.ру, молекулы, содержащиеся во фрукте, замедляют возрастные изменения в мышечных клетках.

До недавнего времени было мало научных доказательств омолаживающего эффекта гранатового сока, однако ученые впервые раскрыли механизм, который может позволить использовать гранат (Punica) для замедления старения. Особые молекулы, содержащиеся во фрукте, трансформируются под влиянием кишечной микрофлоры в вещество, защищающее клетки от одной из основных причин возрастных изменений.

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Со временем митохондрии — органоиды, снабжающие клетку энергией, — становятся все более подвержены нарушениям. Поврежденные органоиды постепенно накапливаются в клетке, в результате чего ослабевают функции последней. Существует предположение, что этот процесс лежит в основе развития, например, болезни Паркинсона. В своем исследовании биологи показали, что вещество, известное как уролитин А, может заставить клетку избавиться от «мусора», активируя процесс митофагии, то есть разрушение митохондрий.

В своих экспериментах ученые использовали мышей, а также свободноживущих нематод Caenorhabditis elegans. Последние являются одними из самых удобных объектов для исследований в сфере старения, поскольку черви возрастом 8-10 дней считаются уже «пожилыми». Продолжительность жизни червей, которые подверглись действию уролитина, выросла на 45 процентов по сравнению с контрольной группой. Опыты с лабораторными мышами показали, что вещество уменьшило число дефектных митохондрий в мышечных клетках грызунов, а также на 42 процента увеличило выносливость старых животных на беговой дорожке.

Читайте такжеСпециалисты представили список суперпродуктов, избавляющих от жировых отложенийПредшественник уролитина А находится в плодах граната. Попадая в кишечник, эта молекула подвергается воздействию бактерий и превращается в вещество, обладающее омолаживающим действием. Однако не все люди способны производить уролитин А, поскольку в пищеварительном тракте могут отсутствовать подходящие микроорганизмы. Ученые планируют разработку специальных препаратов, содержащих полезную молекулу, и уже проводят первые клинические испытания на людях.