Полиовирус способен оставаться на игрушках и бытовых вещах, которых касались зараженные. Лекарства против полиомиелита не существует.

Полиомиелит - очень заразное и опасное инфекционное заболевание, полиовирус инфицирует воду и пищу, передается от человека к человеку, как правило, через грязные руки в рот, после чего размножается в кишечнике.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что полиовирус может оставаться на игрушках и бытовых вещах, которых касались зараженные люди.

Показательна статистика по полиомиелиту: в одном из четырех случаев инфицирования полио человек в течение нескольких дней имеет гриппоподобные симптомы: лихорадку, усталость, тошноту, боль в горле и животе, головную боль, слабость в мышцах.

В меньшей мере (1-5 из 1000 больных полиомиелитом) будут развиваться другие, более серьезные симптомы, вызванные поражением спинного мозга: ощущение покалывания в ногах, паралич или слабость в конечностях.

1 человек из 200 инфицированных вирусом полиомиелита остается парализованным на всю жизнь. 5-10% из тех, у кого возник паралич, умирают, когда вирус парализует дыхательные мышцы.

"Другие инфицированные могут не иметь симптомов вообще, но все равно способны передавать болезнь. Полиомиелит поражает преимущественно детей в возрасте до 6 лет, однако он угрожает детям любого возраста, если они не были полностью вакцинированы. Лекарств против полиомиелита не существует. Единственный способ предотвратить заболевание - прививаться", - отметили в министерстве.

Согласно Национальному календарю, прививку от полиомиелита проводят:

первая доза - в 2 месяца от роду;

вторая доза - 4 месяца;

третья доза - 6 месяцев;

четвертая доза - 18 месяцев;

пятая доза - 6 лет;

шестая доза - 14 лет.

Эти шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

По состоянию на 1 декабря 2021 года уровень охвата прививками от полио в Украине такой: три дозы в возрасте до года получили 73,3% детей, прививку в возрасте 18 месяцев - 73,5% детей, в возрасте 6 лет - 72% детей, в возрасте 14 лет - 68,7% детей.

Читайте такжеНа пороге катастрофы: грозит ли Украине массовая вспышка полиомиелитаКак сообщал УНИАН, в Украине усиливают эпидемиологический надзор за полиомиелитом. В частности, будет проведен детальный анализ данных по профилактическим прививкам против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

Кроме того, дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не привитые от полиомиелита вовремя, будут вакцинированы в конце января 2022 года.

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