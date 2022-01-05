В Минздраве напомнили, что осенью прошлого года вирус полиомиелита был обнаружен у 20 детей в Ривненской и Закарпатской областях.

Дети от 6 месяцев до 6 лет, не привитые от полиомиелита вовремя, будут вакцинированы в конце января 2022 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что дети этого возраста, не получившие необходимые прививки от полиомиелита вовремя или получившие их с нарушением Национального календаря профилактических прививок, будут вакцинированы инактивированной полиовакциной (ИПВ).

Вакцинация должна начаться в конце января 2022 года.

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"После завершения этого раунда будут проведены три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной (ОПС)", - сказано в сообщении.

Как отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью.

"Единственной и безальтернативной защитой от болезни является вакцинация. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушение календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привить", - отметил Кузин.

В Минздраве отмечают, что в Украине вакцинация против полиомиелита входит в список обязательных гарантированных государством прививок, которые можно сделать в государственных медицинских учреждениях безплатно. Вакцины, которые используют государственные и частные клиники, безопасны, зарегистрированы и разрешены к использованию в Украине.

План вакцинации детей утвержден приказом Минздрава от 30 декабря 2021 года № 2922. Документ разработан в консультации с национальными и международными экспертами в ответ на выявление вируса у 20 детей в Ривненской и Закарпатской областях осенью 2021 года.

В Минздраве напомнили, что полиомиелит — опасное вирусное заболевание, которое может привести к неизлечимому параличу и даже смерти. Часто носители полио не имеют никаких симптомов болезни или путают их с симптомами ОРВИ или расстройством желудка, однако продолжают инфицировать других, если у них нет достаточного количества прививок.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей от полиомиелита вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет.

Несмотря на это, средний уровень охвата прививками от полиомиелита в Украине едва превышает 71% при необходимых 95%. В частности, три прививки от полио в возрасте до 1 года получили 73,3% детей, четвертую (в 18 месяцев) — 73,5%. Прививки в 6 лет сделали 72% детей, а в 14 лет — 68,7%.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в многодетной семье, проживающей в селе Большая Емельяна, в октябре 2021 года подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в этой семье заболели еще шестеро детей. Родители детей принадлежат к определенной религиозной общине, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

Также случаи заболевания полиомиелитом были выявлены в Закарпатской области.

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