Правительство наконец приняло это долгожданное решение.

Кабинет Министров принял решение о завершении с 1 июля карантина и режима чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения в течение этого времени были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей. За период пандемии мы отработали механизм реагирования, пригодившийся во время полномасштабной войны. Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами", - сказал он.

Также премьер поблагодарил медиков, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия.

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Борьба с коронавирусом

Карантин для противодействия распространению COVID-19 в Украине ввели с 12 марта 2020 года, после чего правительство неоднократно продолжало его действие. Последний раз Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 в мае, продлив его действие до 31 августа 2022 года.

5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что COVID-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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