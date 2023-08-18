Они пока не поняли, вызывает ли вариант BA.2.86 более тяжелое течение болезни, но его выявление в нескольких странах насторожило ученых.

В Лондоне обнаружен новый вариант коронавируса, который вызывает беспокойство у ученых из-за большого количества мутаций.

Вариант, под названием BA.2.86, впервые был зафиксирован в Израиле, но затем он появился и в США и в Дании, пишет Theguardian. А теперь его выявили и в Великобритании.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что ему известно о выявлении нового штамма коронавируса в стране. Там отметили, что в настоящее время оценивают ситуацию. В ВОЗ и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США также внимательно следят за новым вариантом коронавируса.

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Новый вариант коронавируса: что известно

Новый штамм коронавируса BA.2.86 имеет многочисленные генетические изменения - у него более 30 мутаций в шиповидном белке по сравнению с текущим преобладающим вариантом. Такое количество мутаций очень насторожило ученых. Именно BA.2.86 стал самым заметным штаммом после Omicron.

Профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики UCL, рассказал, что наиболее вероятный сценарий появления этого штамма заключается в том, что коронавирус сильно мутировал в организме человека с ослабленным иммунитетом, который к тому же болел COVID-19 очень длительное время. Это произошло примерно год назад, а затем новый мутировавший штамм внедрился обратно в общество.

"С тех пор BA.2.86 циркулирует в странах с плохим эпиднадзором и теперь неоднократно распространялся на другие страны мира", - предположил Баллу.

"Даже в наихудшем сценарии, когда BA.2.86 вызовет новую волну заболеваемости, мы не ожидаем высоких уровней тяжелых течений и смертей, как это было, когда распространялись варианты Альфа, Дельта или Омикрон", - сказал он.

А по словам биолога-эволюциониста из Католического университета Левена в Бельгии Тома Вензелирса, прогнозировать на сколько большую волну заражений вызовет этот штамм сейчас пока невозможно, также неясно, как он повлияет на госпитализации.

При этом профессор Роуленд Као, эпидемиолог из Эдинбургского университета, сказал, что появление нового варианта не стало неожиданностью. "Но, это не значит, что мы хорошо к этому готовы сейчас", - отметил он. Као пояснил, что беспокойство ученых заключалось в том, сможет ли этот вариант обойти иммунную защиту и сделать таким образом вакцины менее эффективными.

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