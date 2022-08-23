Если с 8 до 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 до 21 – 956.

За последнюю неделю в столице заболело COVID-19 втрое больше людей, чем в прошлом.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева, доктор медицинских наук, профессор Валентина Гинзбург.

Так, если с 8 до 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 до 21 – 956.

"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к ношению масок и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу при малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавирус и не подвергать опасности тех, кто рядом", – отметила Гинзбург.

Она подчеркнула, что, к сожалению, растет и количество горожан, которые попадают в больницы с тяжелыми формами COVID-19, а также тех, кто нуждается кислорода и оказывается в палатах интенсивной терапии.

"Соблюдение мер эпидемиологической безопасности, а главное – вакцинация! Вот то, что может спасти столицу от серьезной вспышки, подобной тем, которые в прошлые годы унесли тысячи жизней киевлян. Для многих сейчас это не звучит актуальным. И стоит вспомнить, как в 2020-м, в 2021-м, тяжело страдая, умирали десятки людей на сутки – чьих-то родителей, дедушек, бабушек, братьев и сестер... Этот ужас не должен повториться. Особенно учитывая то, что есть достаточно эффективное средство – сделать прививку, обезопасив себя от болезни или ее тяжелых последствий. Тем более, что сейчас как никогда важно быть в строю, а не на больничной койке", – отметила Гинзбург.

Она напомнила, что сейчас можно сделать первую дозу (для тех, кто еще не привился), вторую, бустерную и вторую бустерную дозы. При этом второй бустер в Украине разрешено вводить всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в мире стремительно растет смертность от COVID-19.

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