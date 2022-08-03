Единственное, что может защитить от COVID-19 - своевременная вакцинация.

В Украине снова свирепствует коронавирус. Сразу несколько областей сообщили о резком росте количества больных. На Буковине за месяц обнаружили уже вдвое больше пациентов, чем в начале лета. А на Днепропетровщине печальная статистика выросла на 20%, и это только за последнюю неделю. От новой волны коронавируса, которая может накрыть Украину осенью, спасет только вакцинация, утверждают врачи.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

На Днепропетровщине люди все чаще приходят за "бустером" - третьей прививкой от коронавируса. Только в один из центров вакцинации в Днепре каждый день приходит не менее 50 пациентов. Меньше всего людей было в первые месяцы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Однако впоследствии количество желающих вакцинироваться возросло. Люди начали выезжать в Европу, чтобы не иметь ограничений в передвижении они заранее делали себе прививки от коронавируса.

На Днепропетровщине сейчас почти 200 больных коронавирусом пациентов, половина из них находится в больницах. Однако не это беспокоит медиков. Врачи волнуются из-за темпов появления новых инфицированных. Только за последнюю неделю количество госпитализаций выросло на четверть, а количество новых случаев увеличилось на 20%. Именно поэтому людей в очередной раз призывают вакцинироваться от COVID-19.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Днепра Татьяна Квитницкая рассказала, что в области достаточно вакцин от коронавируса. Важно, чтобы люди вовремя получали прививки. Так можно будет избежать катастрофы, ведь наслоение войны и тяжелые ситуации с коронавирусом могут существенно ухудшить статистику, отметила Квитницкая.

Обострение ситуации наблюдается и на Буковине. Там количество пациентов с коронавирусом, по сравнению с началом лета.

"В июне умер 1 человек от COVID-19, а за последнюю неделю июля умерло 4 человека. Для этого варианта свойственно на 50% быстрее распространение, мы понимаем, что количество пациентов будет расти и в дальнейшем", - рассказала главная санитарная врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Вспышку коронавируса на Буковине эпидемиологи связывают с циркуляцией трех штаммов Омикрона, в частности нового – ВА.5. Впервые в Украине его обнаружили в конце июля именно в этом регионе. Этот штамм быстро распространяется. Именно поэтому эпидемиологи напоминают, что лучший способ избежать инфицирования - вакцинация.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве напомнили, кому нужно колоть бустерную дозу вакцины от COVID-19.

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