Сейчас в Европе распространяется новый вид коронавируса "Омикрон", который приводит к меньшему числу госпитализаций, чем его предшественники.

Минздрав может вернуть в Украине обязательные карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В связи с войной главный приоритет - оборонный сектор и помощь ВСУ. По словам главы Минздрава, карантин могут ввести, если COVID-больные займут много коек, и это помешает оказывать достаточную медицинскую помощь раненым военнослужащим.

Министр добавил, что все будет зависеть от ситуации с распространением болезни в стране.

"Все будет зависеть от того, как сможем балансировать. Если мы будем видеть, что инфекционные заболевания преобладают, занимается коечный фонд в больницах и будет угроза, что мы не справимся с ранеными, - какой будет выход у министра здравоохранения? Конечно, просить вводить более жесткие условия для того, чтобы качественно и эффективно оказывать медицинскую помощь раненым", — объяснил Ляшко.

Он упомянул и COVID-штамм "Омикрон", который сейчас распространяется по Европе и приводит к меньшему количеству осложнений госпитализаций, чем его предшественники.

"На это может повлиять несколько факторов – либо сам штамм не так агрессивен, либо все же количество иммунизированных людей значительно больше – переболели и провакцинированы. Мы видим в Европе, что там цифры случаев растут, но кризиса в больницах пока нет", – подытожил Ляшко.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине растет уровень заболеваемости COVID-19. По данным Минздрава, уже есть летальные случаи.

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