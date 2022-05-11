Для формирования медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение приобретения временной нетрудоспособности.

Министерство здравоохранения упростило оформление больничных для переселенцев за рубежом, которые стали временно нетрудоспособными.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Речь идет о таких категориях нетрудоспособности: заболевание или травма общего характера, уход за больным ребенком, беременность и роды, ортопедическое протезирование.

"В этих случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат. Чтобы сделать это, прежде всего, вам нужно связаться со своим семейным/лечащим врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты", - отметили в Минздраве.

Как пояснили в министерстве, для формирования медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение приобретения временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором будет указан диагноз/статус пациента.

"Следует заметить, если медицинский документ был получен за рубежом, врач может запросить перевод документа на украинский язык. Также важное уточнение для врачей: в выданных за рубежом медицинских документах указывается диагноз с использованием международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ–10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МЗВН в электронной системе здравоохранения. Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены", - добавили в Минздраве.

Ранее УНИАН писал, что украинцы могут получить консультацию врача по телефону. Кроме того, переселенцы могут пользоваться программой "Доступные лекарства" в аптеках в других городах.

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