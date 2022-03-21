Кроме того, вынужденные переселенцы могут обращаться не только к тем семейным врачам, с которыми подписывали декларации.

Украинцы могут получить консультацию врача по телефону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По номеру горячей линии Минздрава 0 800 60 20 19 работают врачи. Пациент звонит, задает вопрос оператору, который уже перенаправит его на консультацию к врачу профильного направления", - рассказал министр.

Он также напомнил, что украинцы, которые вынужденно переехали из своих домов в другие регионы Украины, могут пользоваться программой "Доступные лекарства" в аптеках в других городах.

Кроме того, по словам Ляшко, вынужденные переселенцы могут обращаться за консультациями, рецептами и направлениями не только к тем семейным врачам, с которыми подписывали декларации.

Как сообщал УНИАН, вынужденные переселенцы в Украине будут ежемесячно получать по 2 тысячи гривень. К тому же правительство начинает программу трудоустройства переселенцев, в рамках которой будет выплачивать предпринимателям по 6500 грн за каждого трудоустроенного.

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