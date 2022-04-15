Отмечается, что норму о декларации на период войны убрали.

Во время войны изменились условия работы семейных врачей. Так, переселенцам теперь не нужно иметь декларацию, чтобы обратиться за помощью к специалистам.

Об этом в интервью с Аллой Мазур рассказал министр здоровья Виктор Ляшко. Он отметил, что норму о декларации на период войны убрали.

"Мы на период войны убрали норму о декларации. И он (переселенец - ред.) может обратиться к семейному врачу на местах напрямую и получить направление", – подчеркнул Ляшко.

Ранее Ляшко рассказал, как работают врачи в областях, где продолжаются активные боевые действия.

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