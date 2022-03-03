Регистрация медицинских работников из других государств остается открытой. А в Киеве создали чат для медиков, чтобы они могли оказывать помощь онлайн.

Более 500 иностранных медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, более 500 иностранных медицинских работников уже зарегистрировалось через специальную форму, которая была опубликована на сайте ведомства.

Это врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявивших желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим.

Регистрация и в дальнейшем остается открытой для всех медицинских работников из дружественных стран.

Кроме этого, в Киеве создали чат для медиков всех специальностей, чтобы они могли помогать с консультациями через Telegram или по телефону.

Чат доступен по ссылке: https://t.me/doctorsonline103