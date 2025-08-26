Жара может ускорить биологическое старение человека на 8-12 дополнительных дней.

В исследовании, которое было опубликовано в понедельник, 26 августа, указывается, что из-за экстремальной жары может ускоряться процесс старения, пишет The New York Times.

В публикации указывается, что ученые проанализировали данные о состоянии здоровья почти 25 тысяч взрослых жителей Тайваня за последние 15 лет и пришли к выводу, что два года воздействия тепловых волн могут ускорить так называемое биологическое старение человека на 8-12 дополнительных дней.

Издание цитирует слова доцента Гонконгского университета Цуй Го, которая возглавляла исследование, что это может показаться немного, но со временем эта цифра растет.

"Эта небольшая цифра на самом деле имеет значение. Это было исследование двухлетнего воздействия, но мы знаем, что жаркие волны на самом деле происходят уже в течение десятилетий", - отметила Го.

Отмечается, что исследование проводилось в условиях, когда изменения климата, вызванные деятельностью человека, делают волны жарких температур более интенсивными и длительными.

Издание указывает, что жару фиксируют на западном побережье США, в Иране, а также странах Европы, Японии и Кореи. Например, Франция за это лето второй раз пережила жару и это вызвало общенациональную дискуссию о кондиционировании воздуха.

Согласно анализу World Weather Attribution 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Сообщается, что климатические изменения стали причиной 41 дополнительного дня экстремальной жары по всему миру.

По словам исследователей, определенные группы населения более уязвимы к более быстрому старению из-за жары. Например, люди пожилого возраста, которые уже пережили много жарких дней, могут стареть быстрее молодежи, которая подверглась такому же воздействию.

Такие факторы, как отсутствие кондиционера в помещении или работа на открытом воздухе в жару также могут вызвать ускорение старения у человека.

Старение - в каком возрасте начинается и как его замедлить

Ранее УНИАН сообщал, что новое исследование Лестерского университета показало, что насекомые могут содержать ключ к замедлению биологического старения. Ученые пришли к выводу, что осы могут значительно продлить свою жизнь за счет способности переходить в состояние природной паузы развития. Отмечается, что эта пауза замедляет "эпигенетические часы" - молекулярный маркер старения. Примечательно, что осы имеют функциональную систему метилирования ДНК, которая похожа на человеческую.

Также мы писали, что ученые пришли к выводу, что ускорение процессов старения обычно происходит примерно в 50 лет. Предполагается, что после этой даты ткани и органы начинают терять свои функции. Отмечается, что быстрее всего в теле человека стареют сосуды.

