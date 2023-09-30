Также эксперт назвала продукты, которые она никогда не стала бы есть.

Любой, кто сталкивался с пищевым отравлением, знает, что он никогда не хочет повторения этого опыта. Это в дальнейшем вынуждает вас более осторожно подходить к выбору еды.

Доктор Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера, дала несколько советов, как минимизировать риски получения пищевого отравления. Для этого надо следить за тем, что вы едите и где, пишет Mirror.

"Как микробиолог, я, вероятно, лучшеосознаю риск пищевых инфекций, чем многие другие. Вот некоторые вещей, на которые я обращаю внимание", - рассказала она.

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"Я редко ем на природе, будь то пикники или барбекю, поскольку риск пищевого отравления возрастает, когда еда принимается на открытом воздухе. Соблюдение чистоты рук при работе с едой - ключ к тому, чтобы не заболеть, но как часто вы находите горячую проточную воду и мыло в парке или на пляже? Можно использовать спиртовые гели для рук, это лучше, чем ничего, но они не убивают все микробы", - говорит Фристоун.

Еда имеет тенденцию привлекать различных насекомых, которые могут переносить в вашу пищу такие микробы, как кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Доктор Фристоун предлагает хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике и накрывать их, чтобы обеспечить их безопасность.

"Если еде позволить нагреться до 30°C в течение более нескольких часов, количество микробов увеличится вдвое. Для барбекю мясо необходимо тщательно готовить, а термометр для мяса - хорошая инвестиция, чтобы избежать пищевого отравления. Не ешьте мясо, если его внутренняя температура ниже 70 градусов", - говорит эксперт.

Доктор Фристоун также предлагает избегать фуршетов, так как на продукты легко загрязняются.

"Я очень внимательно отношусь к микробиологической безопасности горячих и холодных "шведских столов". В помещении продукты питания могут подвергаться заражению насекомыми, пылью и, прежде всего, людьми. Поэтому пищевое отравление является неизбежным риском при ужине в формате "шведского стола". Заражение происходит от посетителей фуршета, прикасающихся к еде, а микробы могут попасть от людей, чихающих или кашляющих рядом с едой", - рассказывает эксперт.

Какие продукты не стоит есть

Также есть продукты, которые Фристоун никогда не будет есть. среди таких - сырые моллюски, например устрицы.

"Это связано с тем, что устрицы являются фильтраторами и могут концентрировать в своих тканях микробы, такие как вибрионы и норовирусы. Устрицы, зараженные вибрионами, не выглядят, не пахнут и не отличаются по вкусу, но все же могут вызвать у вас серьезное заболевание. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 80 тысяч человек заражаются вибрионом через сырые устрицы, и только в США ежегодно от вибриоза умирают 100 человек. Также можно получить пищевое отравление при употреблении в пищу любых сырых моллюсков. Я ем только хорошо приготовленных моллюсков, потому что высокая температура эффективно убивает вредные микробы", - рассказывает Фристоун.

Еще одной "проблемной" едой микробиолог называет пакетированные салаты. Однако она дала несколько рекомендаций, при которых их все же можно есть.

"Было обнаружено, что салат в пакетиках может содержать такие микробы пищевого отравления, как кишечная палочка, сальмонелла и листерия. Большинство салатов в пакетах безопасны, если их хранить в холодильнике, хорошо мыть перед употреблением (даже готовый к употреблению салат следует мыть) и съедать как можно скорее после его покупки", - отмечает доктор Фристоун.

Что касается общих кулинарных приемов, у доктора Фристоун есть несколько установленных правил на кухне.

"Я регулярно проверяю сроки годности скоропортящихся продуктов. Но если срок годности еще не истек и упаковка с продуктами выглядит вздутой или при открытии еда выглядит или пахнет иначе, чем ожидалось, я выбрасываю ее в мусорное ведро, так как она может быть загрязнена", - говорит она.

Она никогда не использует разные разделочные доски для сырых и приготовленных продуктов, моет руки до и после работы с чем-либо. Единственное, чего она никогда не делает, - это не разогревает вареный рис.

"Это связано с тем, что сырой рис может содержать споры Bacillus cereus, вызывающего пищевое отравление. Хотя клетки Bacillus погибают при термической обработке, споры выживают. Если рис оставить остывать и храниться при комнатной температуре, споры превращаются в бактерии, численность которых быстро увеличивается, поскольку при комнатной температуре рис является хорошей средой для культивирования бацилл. Выращенная в рисе бацилла может вырабатывать токсины, которые уже через несколько часов после приема могут вызвать рвоту и диарею, продолжающиеся до 24 часов", - говорит Фристоун.

Когда дело касается питания вне дома, доктор Фристоун сохраняет бдительность. Обычно она следит за тем, как часто заменяются скоропортящиеся продукты, а также никогда не берет пакеты с остатками еды, выдаваемый клиенту, поскольку они обычно превышают двухчасовой лимит безопасного хранения.

Вибрионная инфекция - в чем опасность

Как сообщал УНИАН, недавно у 40-летней женщины из Калифорнии развилась бактериальная инфекция Vibrio vulnificus после приготовления рыбы. Врачам пришлось ампутировать ей все конечности, чтобы спасти жизнь.

По данным CDC, у людей может развиться вибрионная инфекция после употребления сырых или недоваренных морепродуктов или устриц, или из-за открытой раны. Инфекции Vibrio vulnificus обычно смертельны: около 20% людей умирают, иногда в течение двух дней после болезни. Пациенты с инфекцией иногда нуждаются в интенсивной терапии и ампутации. Помимо ампутации, им также может потребоваться удаление мертвых тканей.

Исследование, опубликованное в марте в журнале Scientific Reports, показало, что из-за глобального потепления в ближайшие годы мы можем наблюдать рост случаев этой смертельной инфекции.

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