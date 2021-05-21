Витаминный сезон. Как не отравиться ранними овощами и ягодами

В конце мая, в разгар сезона ранних овощей и на старте ягодной поры, хочется побыстрее набраться витаминов и попробовать все эти вкусности. Хочется, но колется: многие украинцы боятся отравиться нитратами. Так ли опасны эти вещества для здоровья человека, и каких правил необходимо придерживаться, чтобы употребление первых плодов и овощей не пошло во вред, выяснял УНИАН.

Время близится к лету, и прилавки украинских рынков и магазинов уже запестрели ранними ягодами, красочными овощами и обилием зелени. Буквально на каждом углу продаются редис, листовые салаты, молодая капуста и зелень прямо с грядки – их сезон сейчас в самом разгаре.

Что касается ягод и фруктов, то продаются в основном импортные, хотя кое-где уже можно встретить первую в этом сезоне украинскую клубнику и ягоды жимолости – с полей Херсонщины и Одесщины. Персики, абрикосы и черешни Украина, понятное дело, пока еще импортирует из Греции, Турции и других более теплых стран.

Цены на импортные фрукты в преддверии лета немалые. Но цена – не единственное, что смущает многих украинцев при выборе таких фруктов, да и вообще любых ранних фруктов, ягод и овощей. Гораздо больше покупателей волнует химический состав продуктов – количество нитратов и химикатов, которые использовались для их выращивания.

О вреде нитратов слышали многие, хотя не каждый знает, что это такое и как именно работает. Но - на всякий случай - многие покупатели избегают импортных, слишком ярких и красивых, будто пластиковых, овощей и фруктов: они же могут быть «напичканы нитратами».

Существуют ли основания для таких опасений, и как без вреда для здоровья выбирать ранние фрукты, ягоды и зелень? Давайте разбираться вместе.

Коварные нитраты в полезных овощах

Что же такое эти коварные нитраты, и насколько они страшны для организма человека? Эксперты расходятся в ответах.

«Нитраты – соли азотной кислоты, очень распространенные в природе вещества, которые широко используются как минеральные удобрения в сельском хозяйстве. Они от природы содержатся в почве, воде, во всех овощах, фруктах и ягодах, и сами по себе не вредны. Вопрос лишь в том, какая доза нитратов попала в организм», – рассказал УНИАН вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Виталий Щербина.

Он отметил, что некоторые украинские фермеры в погоне за большими урожаями бесконтрольно вносят огромные дозы удобрений, часто еще и низкокачественных, чем и увеличивают содержание нитратов во фруктах и овощах до критических значений. По наблюдениям эколога, в европейской продукции содержание нитратов значительно меньше.

Медики говорят, что в организме человека нитраты превращаются в нитриты, которые и наносят вред здоровью. Попадая в кровь, нитриты могут вызывать кислородное голодание, а также повышают риск онкологических заболеваний.

А вот якобы отравление нитратами, которое, порой, сопровождается тошнотой и рвотой, на самом деле – обычное пищевое отравление. Его можно избежать, если перед употреблением тщательно мыть продукты.

Самое большое количество нитратов накапливает белокочанная капуста, особенно ее кочан, а также зеленый салат, редис и основа украинского борща – свекла.

Из зелени лидерами по нитратам являются руккола, шпинат, укроп, петрушка. В норме, даже без использования при их выращивании удобрений, содержание нитратов в этих овощах может быть от 1000 до 6000 мг на килограмм, при рекомендованной в Украине норме потребления нитратов до 600 мг на взрослого человека в день.

Кстати, в ранних ягодах, арбузах и дынях, от которых многие украинцы буквально шарахаются, содержится примерно 60 мг нитратов на килограмм, что в сто раз ниже, чем в рукколе.

С другой стороны, зелень, которая действительно содержит много нитратов, является крайне полезной, содержит множество микроэлементов, укрепляет мышцы, сердечно-сосудистую систему. Конечно, если употреблять в меру.

«Отравиться нитратами и правда можно, однако это происходит крайне редко. Чтобы отравиться нитратами, нужно съесть действительно огромное количество высоконитратной продукции, такой как шпинат, руккола, листовая зелень, свежая свекла или свежий свекольный сок и т.п. Отравиться же нитратами в арбузе, ягодах, фруктах практически невозможно», – считает экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Простые правила безопасности

Для всех, кто сомневается в безопасности ранних овощей и фруктов, приведем несколько простых правил от Госпродпотребслужбы, которые помогут минимизировать количество нитратов.

Прежде всего, не стоит покупать овощи и фрукты на стихийных рынках – лучше приобрести продукцию в местах официальной торговли, поскольку там проводятся исследования на содержание нитратов и можно получить экспертный лабораторный вывод.

Избегайте недозревших плодов – в них содержание вредных веществ в два-три раза больше, чем в спелой продукции. Также выбирайте фрукты и овощи без повреждений, поскольку нитраты могут просочиться в мякоть.

Механически тщательно обрабатывайте ранние овощи: у редиса и огурцов срезайте хвостики, у зелени – стебли, а с капусты снимите верхние листы и удалите кочан – они содержат больше всего нитратов.

Тщательно мойте ягоды, овощи и зелень, а еще лучше – замочите их в воде на час. Это снизит содержание нитратов на треть.

Не стоит давать любые ранние фрукты и овощи детям, особенно – малолетним, а также пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Тепловая обработка (бланширование, варка и жарка) снижает количество нитратов в овощах и зелени, но то же самое делает с витаминами, содержащимися в них.

А вот тратиться на новомодные приборы «нитратомеры», или так называемые экотестеры, эксперты не советуют. Дело в том, что они не измеряют реальное содержание нитратов, а оценивают проводимость тока в продукте и на этом основании делают вывод о содержании тех или иных солей. А ведь соли могут быть разными, необязательно азотными. Поэтому сделать достоверный анализ на нитраты можно только в специализированной лаборатории.

Стоит ли ждать разгара сезона

Конечно, лучший способ получить наиболее полезные и вкусные фрукты и овощи прямо с грядки – подождать наступления сезона. В этом году из-за поздней и довольно холодной весны сроки урожая ягод и фруктов отстают, минимум, на две недели.

Тем не менее урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них – ниже, чем в 2020 году. Это связано с отсутствием серьезных заморозков в период весеннего цветения.

«Уже сегодня мы уверены, что ягод будет гораздо больше, а цены на них, без сомнения, - в разы меньше, чем в прошлом году», – прогнозирует эксперт плодоовощного рынка Александр Хорев.

В частности, речь идет о более высоком урожае клубники. Аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин отмечает, что в этом году плантации клубники не пострадали от заморозков, поэтому при дальнейших благоприятных погодных условиях ожидается большое предложение этих ягод на рынке.

«Более того, высокая цена на клубнику в прошлом году дополнительно простимулировала производителей увеличить насаждения», – подчеркнула Литвин.

Урожай ранних сортов черешни, абрикос и яблок в этом году в Украине также будет поздним, но более обильным, чем в 2020 году. Поэтому и тут можно надеяться на более низкие, по сравнению с прошлогодними, ценами на эти фрукты.

Осталось лишь набраться чуточку терпения и дождаться этого летнего изобилия!

Анна Нагорная

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