По мнению экспертов, инфекция, из-за которой это произошло, может стать более распространенной ввиду того, что изменение климата вызывает потепление океанов.

У 40-летней женщины из Калифорнии развилась бактериальная инфекция после приготовления рыбы, которую она якобы купила на рынке в Сан-Хосе. Врачам пришлось ампутировать ей все конечности.

Эксперты говорят, что тип инфекции, вызвавшей ее заболевание, может стать более распространенным ввиду ухудшением климатических изменений. Об этом пишет Independent.

Согласно странице GoFundMe, организованной подругой семьи Анной Мессиной, Лаура Барахас приготовила и съела рыбу, а затем была госпитализирована более чем на месяц. Затем, 13 сентября, врачам пришлось удалить обе руки и ноги, чтобы спасти ее жизнь.

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Согласно сообщениям WHNT News 19, Барахас купила и съела рыбу тилапию, после чего у нее начались симптомы Vibrio vulnificus.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у людей может развиться вибрионная инфекция после употребления сырых или недоваренных морепродуктов или устриц, или из-за открытой раны.

1 сентября CDC опубликовало рекомендации по здоровью, предупреждающие общественность об инфекциях Vibrio, связанных с теплыми прибрежными водами. Исследование, опубликованное в марте в журнале Scientific Reports, показало, что из-за глобального потепления в ближайшие годы мы можем наблюдать рост случаев этой смертельной инфекции.

Инфекции Vibrio vulnificus обычно смертельны: около 20 процентов людей, у которых они развиваются, умирают, иногда в течение двух дней после болезни. Пациенты с инфекцией иногда нуждаются в интенсивной терапии и ампутации. Помимо ампутации, им также может потребоваться удаление мертвых тканей.

Инфекции Vibrio могут вызывать изнурительные симптомы, такие как спазмы желудка, водянистая диарея, тошнота, лихорадка, рвота, озноб, низкое кровяное давление и образование волдырей на коже. Если рана была инфицирована этими бактериями, симптомы могут также включать покраснение, отек, боль, тепло, обесцвечивание и выделения.

Инфекцию можно диагностировать, если бактерии Vibrio обнаружены в образце крови или кала больного человека или если они обнаружены в ране пациента.

Чтобы избежать контакта с бактериями Vibrio, CDC рекомендует мыть руки водой с мылом после работы с сырыми моллюсками и приготовления устриц и других моллюсков перед их употреблением.

Устрицы нужно варить не менее трех минут; жарить в масле не менее трех минут при температуре 190 градусов по Цельсию; жарить в 7,5 см от источника тепла в течение трех минут; или выпекать при температуре 205 градусов в течение 10 минут. Моллюсков следует варить до тех пор, пока раковины не раскроются, затем кипятить еще три-пять минут или поместить в пароварку (после того, как вода уже закипит) и варить еще четыре-девять минут, рекомендуют в CDC.

Хотя инфекция Vibrio может поразить любого, некоторые люди с большей вероятностью могут получить серьезные осложнения, предупреждают в CDC. Среди них люди:

с заболеваниями печени, раком, ВИЧ, диабетом или талассемией;

которые принимают лекарства, из-за которых организму труднее бороться с микробами;

которые принимают лекарства для снижения кислотности желудка;

которые недавно перенесли операцию на желудке.

Если вы относитесь к группе высокого риска, вы можете снизить свои шансы заразиться, не заходя в воду, если у вас открытая рана; и тщательно очищая раны, если они контактировали с сырыми морепродуктами, морской водой или солоноватой водой.

Другие исследования инфекций Vibrio

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад группа ученых из Италии и США исследовала связь бактерий рода вибрионы (Vibrio) с температурой морской воды, а также их влияние на уровень смертности людей. Они обнаружили корреляцию между содержанием бактерий в планктоне с повышением температуры воды (на 1,5 °C за последние 54 года).

Род Vibrio включает более 40 видов; практически все они приводят к гастроэнтеритам и нередко - к холере. Человек, инфицированный бактерией V. Vulnificus, также может получить такие осложнения, как сепсис, острый уретрит и просторный кардиоваскулит, а последствиями заражения V. cincinnatiensis становятся менингит или энцефалит.

С 2009 года только в США в больницы ежегодно попадает около 300 человек, из которых 40 умирают из-за последствий заражения вибрионами. По данным за 2014 год, 7 из 10 пациентов, попавших в больницу с таким диагнозом, заболели после употребления моллюсков.

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