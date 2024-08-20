Теперь для этого утверждена единая форма медицинской справки.

Министерство здравоохранения (Минздрав) накануне начала нового учебного года напомнил, что правила проведения медицинских осмотров в Украине изменились.

Как говорится в сообщении Минздрава, сейчас утверждена единая форма медицинской справки, которую выдает семейный врач для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.

"Нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки различной формы. Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)". В нее вносится вся информация о проведенных обязательных прививках согласно Национальному календарю профилактических прививок", - пояснили в министерстве.

Видео дня

Обследование ребенка семейным врачом учитывает все базовые требования для зачисления его в детский сад и школу. Осмотр включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха, осанки и плантографии, другие обследования. "Только в случае выявления отклонений или болезней семейный врач направляет ребенка к врачу-специалисту", - подчеркнули в Минздраве.

Там напомнили, что обязательно перед садиком и школой ребенка осматривает врач-стоматолог.

"Медицинские справки, выданные до 1 октября 2023 года, считаются действительными в течение года", - говорится в сообщении.

В Минздраве детализировали, что ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года, не дожидаясь окончания учебного года или начала лета. Результаты этого обследования действуют в течение года с даты его прохождения.

"Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу являются обязательными", - отметили в Минздраве.

Другие новости Минздрава

14 августа в Министерстве здравоохранения напомнили, что программа "Доступные лекарства" продолжается и рассказали, как получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.Как уточнили в Минздраве, чтобы воспользоваться программой "Доступные лекарства", сначала нужно обратиться к врачу и получить электронный рецепт, затем пойти в аптеку, которая участвует в программе реимбурсации "Доступные лекарства" и получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Вас также могут заинтересовать новости: