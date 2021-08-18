Также должен быть усилен контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Об этом говорится в указе главы государства №369/2021, подписанном в среду, 18 августа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению Совета нацбезопасности Украины, правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить "Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года". Он должен определить четкие механизмы для обеспечения равного доступа украинцев к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

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Этот план предусматривает введение с 1 января 2022 года индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи; создание эффективной системы мониторинга оказания медицинских услуг; усиление уголовной ответственности за подделку медицинской продукции и подобных преступлений, угрожающих здравоохранению; развитие отечественного производства вакцин и других иммунобиологических препаратов для профилактики наиболее распространенных инфекционных болезней; поэтапное включение в тарифы на медицинские услуги стоимости лекарств, медицинских изделий и расходных материалов, которые необходимы для предоставления медицинских услуг и др.

Кроме этого, для защиты украинцев от вредного воздействия самолечения предусматривается установление до 1 января 2024 года моратория на рекламу в СМИ лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Также должен быть усилен контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств; и проведены реформы в сфере обращения лекарственных средств.

Кроме этого, должны быть созданы предпосылки для введения добровольного медицинского страхования. В частности предлагается предоставлять налоговые льготы для работодателей и физических лиц в случае заключения ими соответствующих договоров страхования.

Должна быть увеличена сеть учреждений, оказывающих реабилитационную помощь гражданам после травм или заболеваний.

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Автор: Александр Топчий