Все основные обследования будет делать врач "первички", рассказали в Минздраве.

Министерство здравоохранения приняло единый порядок медицинского осмотра для получение справки при зачислении ребенка в учреждение образования, или направление в учреждение оздоровления и отдыха. Теперь все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача.

Как пояснили в МОЗ, к такому решению их подтолкнули проблемы с получением таких справок, связанные с необходимостью планировать визиты к нескольким врачам и получать справки различной формы. К тому же, это создавало существенную нагрузку на медицинскую систему.

В министерстве отмечают, что обследование врачом "первички" включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепчущая речь), осанки и плантографии. Все остальные обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или по требованиям учебного заведения.

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На основе проведенных обследований семейный врач формирует обобщенное заключение о состоянии здоровья, предоставляет рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечения (при наличии показаний), профилактических прививок, режима питания ребенка и тому подобное.

При этом отмечается, что для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

"Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу являются обязательными. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения будут проводиться только, если это требуется самим учреждением или условиями поступления", - отмечают в Минздраве.

Еще одним нововведением является то, что отныне по результатам таких медицинских осмотров будут выдавать документы единого образца. Справка выдается на основании данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний для его пребывания в этом учебном заведении.

Медицинская справка для обучения - что известно

Как известно, перед началом обучения дети, которые идут в первый класс должны пройти медицинское освидетельствование, чтобы предоставить в заведение соответствующие справки.

На сегодня, чтобы получить медицинские справки, нужно было обратиться к педиатру или семейному врачу по месту жительства. Именно он должен был создать электронное направление на профилактический осмотр к узким специалистам и лабораторные анализы. На основе этих заключений врач выдаст заключение о состоянии здоровья ребенка.

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