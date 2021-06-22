В парках будет установлена ​​табличка "Тренируйся здесь", нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, следуя рекомендациям тренера.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций с виртуальным тренером в рамках программы «Здоровая Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина» в Киеве.

Как отметил глава государства, в рамках программы «Здоровая Украина» будут созданы «активные парки» и спортивные площадки по всей Украине.

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«Это локации здоровой страны, цель которых очень простая - спорт для всех, спорт доступен, интересен для миллионов украинцев, это возможность без дорогостоящих тренажеров, без персонального тренера, когда и где тебе удобно», - подчеркнул он.

В презентационном видеоролике, который подробно рассказывает о формате тренировок, анонсируется создание в каждом городе локаций для занятий с виртуальным тренером.

В частности, в парках будет установлена ​​табличка «Тренируйся здесь», нужно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать уровень сложности и выполнять комплекс упражнений, следуя рекомендациям тренера.

Отмечается, что локации подобраны для развития всех двигательных качеств: сила, гибкость, выносливость, координация и ловкость. Тренировки разрешены только при отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

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Автор: Константин Гончаров