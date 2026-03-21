Медики назвали 9 продуктов, которые могут заменить аптечные пробиотики

Многие люди принимают пробиотики в виде добавок, рассчитывая улучшить пищеварение и поддержать микробиом кишечника. Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев получить полезные бактерии можно напрямую из пищи – причём вместе с дополнительными питательными веществами, которых не содержится в капсулах, пишет Verywellhealth.

Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, поддерживающие баланс кишечной микрофлоры, а также влияющие на иммунную систему и усвоение питательных веществ. Регулярное употребление ферментированных продуктов считается одним из самых естественных способов поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Исследования показывают, что разнообразие бактерий в кишечнике связано с общим состоянием здоровья, включая иммунитет и обмен веществ. Например, научный обзор, опубликованный в журнале Cell, отмечает важную роль микробиома в регуляции многих процессов в организме.

Ниже представлено девять продуктов, которые могут служить естественным источником пробиотиков и нередко способны заменить добавки.

1. Йогурт

Йогурт считается одним из самых известных источников пробиотиков. Он производится путем ферментации молока с участием бактерий Lactobacillus и Streptococcus, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Кроме того, продукт богат белком, кальцием и витаминами группы B.

Исследования показывают, что регулярное употребление ферментированных молочных продуктов может положительно влиять на пищеварение и метаболизм.

2. Кефир

Кефир – это ферментированный молочный напиток, содержащий широкий спектр бактерий и дрожжей. Благодаря такому разнообразию микроорганизмов он часто считается более мощным источником пробиотиков, чем обычный йогурт. Также кефир содержит аминокислоты, кальций и легкоусвояемый белок, что делает его полезным дополнением к рациону.

3. Кимчи

Кимчи – традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, чаще всего пекинской капусты. Во время ферментации образуются молочнокислые бактерии, которые могут поддерживать здоровье кишечника. Некоторые исследования связывают регулярное употребление кимчи с улучшением обмена веществ и снижением воспалительных процессов в организме.

4. Мисо

Мисо – паста из ферментированных соевых бобов, широко используемая в японской кухне. Она содержит полезные бактерии и аминокислоты, образующиеся в процессе длительной ферментации. Чтобы сохранить пробиотические свойства мисо, специалисты советуют добавлять его в блюда в конце приготовления, поскольку высокая температура может уничтожить живые культуры.

5. Квашеная капуста

Квашеная капуста – один из наиболее доступных ферментированных продуктов. В процессе естественного брожения в ней образуются полезные бактерии, а также сохраняются витамины C и K. Однако наибольшую пользу приносит сырая, непастеризованная версия продукта, поскольку тепловая обработка уничтожает большинство живых культур.

6. Комбуча

Комбуча – это ферментированный чай, который получают с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей (SCOBY). Напиток содержит различные микроорганизмы и органические кислоты, образующиеся в процессе брожения. Он также может служить альтернативой сладким газированным напиткам.

7. Темпе

Темпе – ферментированный продукт из соевых бобов, популярный в индонезийской кухне. Помимо пробиотиков он содержит значительное количество растительного белка и все девять незаменимых аминокислот.

8. Некоторые виды сыра

Не все сыры содержат живые культуры, однако определённые выдержанные сорта – например, чеддер, гауда, творог или швейцарский сыр – могут сохранять полезные бактерии после ферментации, говорится в исследовании Гарвардской школы здоровья. Такие продукты могут поддерживать разнообразие микробиоты кишечника.

9. Ферментированные солёные огурцы

Традиционные ферментированные огурцы (приготовленные без уксуса) также содержат молочнокислые бактерии. Они могут способствовать поддержанию здорового микробиома, если приготовлены методом естественного брожения.

Таким образом ферментированные продукты – это не только источник пробиотиков, но и полноценная еда, содержащая витамины, минералы и клетчатку. По этой причине многие специалисты считают их более полезной альтернативой добавкам, особенно для людей без серьёзных проблем с пищеварением.

