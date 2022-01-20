В ведомстве напомнили, что вакцинация - единственный способ защититься.

Новые случаи полиомиелита выявили у детей в Украине. Единственная возможность избежать болезни – вакцинация.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

В ведомстве напомнили, что полиомиелит поражает нервную систему и грозит параличом и инвалидностью. Кроме того, смертельные исходы случаются у 5-10%. При этом симптомы болезни можно спутать с гриппом.

Украинцам напомнили, что лекарства от полиомиелита не существует, а единственным способом защиты - вакцинация. Заболевание поражает зачастую детей до шести лет, но угрожает всем, кто не прошел полный курс вакцинации.

Читайте такжеВ Украине началась новая вспышка коронавирусаЕсть два типа прививок:

оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);

инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ).

Человеку необходимо шесть дох вакцины, чтобы сформировать иммунитет на всю жизнь

Полиомиелит в Украине - что известно

В Украине усиливают эпидемиологический надзор за полиомиелитом. В частности, будет проведен детальный анализ данных по профилактическим прививкам против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

Кроме того, дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не привитые от полиомиелита вовремя, будут вакцинированы в конце января 2022 года.

Согласно Национальному календарю, прививку от полиомиелита проводят:

первая доза - в 2 месяца от роду;

вторая доза - 4 месяца;

третья доза - 6 месяцев;

четвертая доза - 18 месяцев;

пятая доза - 6 лет;

шестая доза - 14 лет.

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