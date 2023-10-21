Они установили, что один компонент мешает людям преодолеть тягу к калорийной пище.

Фруктоза - это зловредный маленький демон, который провоцирует ожирение у многих людей. Хотя это не самый большой источник калорий, он вызывает желание есть побольше жирной пищи, что и приводит к набору лишнего веса.

Масштабный анализ, проведенный врачом Ричардом Джонсоном из Университета Колорадо, предполагает, что решение похудеть может сводиться не к выбору между отказом от углеводов или жиров, а к ответственному сокращению обоих вместе, пишет Sciencealert. Но наличие в вашем рационе значительного количества фруктозы не сделает это легким.

Специалисты отмечают, что фруктоза - это тип сахара, который содержится в фруктах. Но в фруктах он содержится в балансе с витаминами и клетчаткой, именно поэтому ежедневные яблоки, бананы и апельсины не представляют большой проблемы.

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А при добавлении в больших количествах подсластителей с высоким содержанием фруктозы, концентрации этого конкретного сахара могут быстро накапливаться в рационе, часто даже без нашего ведома.

Джонсон и его коллеги провели исследование всех известных факторов, способствующих ожирению, и обнаружили, что метаболизм фруктозы в организме вызывает снижение уровня соединения под названием аденозинтрифосфат (АТФ). Когда АТФ сильно падает, это сигнал организму, что ему нужно больше топлива. Это вызывает у вас голод, поэтому вы едите.

Это то, что исследователи называют гипотезой выживания фруктозы, и она связывает воедино различные теории о том, что вызывает ожирение.

"Эти теории, которые ставят в центр эпидемии ожирения целый ряд метаболических и диетических факторов, представляют собой части головоломки, объединенной последней частью: фруктозой", - прокомментировал Джонсон. "Фруктоза - это то, что заставляет наш метаболизм переходить в режим пониженного энергопотребления и терять контроль над аппетитом, а жирная пища становится основным источником калорий, которые способствуют увеличению веса", - пояснил специалист.

Даже когда имеется много доступной энергии в виде накопленного жира, фруктоза не позволяет организму использовать его.

"Этот эволюционный механизм используется, чтобы помочь животным накапливать жир, когда пища еще доступна до ожидаемой нехватки еды. Хотя такой механимз призван помочь выживанию в краткосрочной перспективе, при хронической чрезмерной его работе, он превращается из полезного в движущую силу многих современных заболеваний", - отметили исследователи.

Иными словами - потребление сладких продуктов и напитков людьми - это путь к избыточному весу.

Ожирение населения планеты

Ученые уже давно забили тревогу по поводу ожирения. Они считают, что это стало на столько массовым, что через пару десятков лет на планете не останется стройных людей. Специалисты призвали сократить потребление сладкого и фаст фуда.

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