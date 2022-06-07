По эффективности препарат сопоставим с хирургическим вмешательством.

Ученые обнаружили у предназначенного для лечения диабета II типа препарата неожиданное свойство и теперь рассматривают его для борьбы с лишним весом.

Соответствующее исследование препарата опубликовали в Медицинском журнале Новой Англии.

Речь идет о препарате тирзепатид. Отмечается, что после более подробного изучения его могут сделать частью терапии для пациентов, страдающих ожирением.

Неожиданное свойство препарата обнаружили по время исследований возможностей его применения для лечения диабета. Тогда ученые решили проверить, насколько препарат эффективен в борьбе с лишним весом, и провели новый эксперимент. К нему привлекли более 2,5 тысячи человек, средний вес который составлял 104,8 кг.

Эксперимент длился 72 недели. Часть участников принимали препарат, часть – нет. Последние сбросили в среднем всего по 2,26 кг веса. А вот участники из первой группы – от 15,87 кг до 23,5 кг.

"Сейчас у нас есть неплохие лекарства для контроля веса, но тирзепатид превосходит все, что у нас было ранее… Более того, по эффективности препарат сопоставим с хирургическим вмешательством", – отметил директор Национального центра веса и хорошего самочувствия в Вашингтоне Скотт Кахан.

На данный момент исследование препарата продолжаются, специалисты предупреждают, что он еще не был одобрен и не может применяться для снижения лишнего веса.

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