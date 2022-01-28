Это может произойти после этой волны коронавирус.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине может начаться отмена карантинных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Давайте объясним преимущества вакцинации тем, кто еще имеет сомнения, и достигать такого уровня прививки, как, например, в Великобритании. Сейчас мы наблюдаем за их результатам отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине", - отметил министр.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 34 408 новых случаев COVID-19 - это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В частности, заболели 5341 ребенок и 808 медработников. Также за сутки было госпитализировано 3342 человека; зафиксировано 144 летальных случая; выздоровели 6142 человек.

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заболело - 3 980 610 человек;

выздоровело-3 608 094 человека;

летальных исходов-99 882;

проведено ПЦР-тестирований-17 848 132.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине почти 300 тыс. получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшие сутки 81 тыс. 098 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 тыс. 185 человек, вторую – 27 тыс. 228, дополнительную – 705, бустерную – 24 тыс. 980.

От начала вакцинальной кампании привито 15 млн 278 тыс. 387 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 278 тыс. 385, вторую – 14 млн 576 тыс. 722, дополнительную – 15 тыс. 626, бустерную – 296 тыс. 099. Всего проведено 30 млн 166 тыс. 832 прививки.

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