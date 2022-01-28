В случае внесения изменений в зарегистрированные иммунобиологические препараты Министерство здравоохранения точно не будет ставить блок по вакцинации.

На данный момент Министерство здравоохранения не будет вакцинировать детей от 5 лет.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ни один производитель вакцины на сегодня не внес изменения в инструкцию зарегистрированных иммунобиологических препаратов, используемых для вакцинации против COVID-19, чтобы дать возможность вакцинироваться детям. Сегодня у нас есть возможность вакцинировать детей от 12 лет и старше, поскольку соответствующие препараты зарегистрированы в Украине", - пояснил Ляшко.

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При этом министр отметил, что Минздрав не исключает такого решения, и в случае изменений рекомендаций к зарегистрированным препаратам не будет блокировать его.

"Мы общаемся с бюро ВОЗ и с производителями, которые прошли определенные клинические испытания и используют вакцины против коронавирусной болезни для вакцинации детей от 5 лет и старше. В случае внесения изменений в зарегистрированные иммунобиологические препараты Министерство здравоохранения точно не будет ставить блок, чтобы расширить контингент украинцев, которые подлежат вакцинации от коронавирусной болезни", - сообщил министр.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 5 341 ребенка с COVID-19.

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