Сегодня правительство примет соответствующее протокольное поручение.

Кабинет министров готовится к расширению действия программы "еПоддержка" по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте 12-17 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Перечень действия программы президента планируем расширить на детей в возрасте 12-17 лет. Сегодня это будет оформлено в виде протокольного поручения. Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации от COVID-19. Чтобы пойти в пункт вакцинации, теперь не требуется обязательное наличие всех рутинных прививок. И дальше мы эту программу продолжим расширять, чтобы дети и подростки были вовлечены в программу должным образом", - сказал он.

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В 10-дневный срок министерства подготовят соответствующий проект постановления.

Подростки от 14 до 17 лет смогут потратить эти средства на услуги в сфере образования, проживание в общежитии, прохождение ВНО, приобретение книг, спортивного инвентаря.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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