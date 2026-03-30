Что есть для здоровья сердца: диетологи и врачи назвали 5 полезных консервов

Часто консервированные продукты содержат вещества, полезные для сердца, к тому же они удобны и недороги.

Часто мы слышим, что если придерживаться правильного питания, то отдела консервов следует избегать, поскольку в этих продуктах много натрия. Но не все консервы одинаковы. Об этом пишет EatingWell.

Отмечается, что многие из них содержат питательные вещества, полезные для сердца, к тому же они удобны и доступны по цене. Поэтому, если запастись правильными вариантами, то можно не выходить за рамки здорового питания.

Чтобы помочь выбрать лучшие варианты, издание попросило диетологов поделиться своими пятью любимыми консервированными продуктами для лучшего здоровья сердца. Вот какие варианты они назвали.

1. Фасоль и чечевица

Эти продукты богаты клетчаткой и растительным белком, но при этом в них низкое содержание жира. По данным Министерства сельского хозяйства США, всего полстакана консервированной черной фасоли содержит 7 граммов белка и 8 граммов клетчатки. Клетчатка в фасоли особенно полезна для сердца.

"Фасоль богата растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина, связываясь с холестерином в пищеварительной системе и выводя его из организма", – говорит диетолог Вероника Рауз.

По словам диетолога Талии Фолладор, фасоль также содержит калий и магний, которые поддерживают здоровое кровяное давление и общую функцию сердечно-сосудистой системы.

"Консервированные варианты так же полезны, а промывание может уменьшить содержание натрия примерно на 40%", – посоветовала она и добавила, что можно поискать варианты с низким содержанием натрия или вообще без добавления соли.

2. Помидоры

Помидоры в банках, которые, вероятно, сейчас у вас в кладовой, – универсальный ингредиент в различных кухнях, к тому же они прекрасно влияют на ваше сердце.

В статье говорится, что всего полстакана консервированных помидоров обеспечивает 8% суточной потребности в калии – минерале, необходимом для регулирования кровяного давления. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, большинство взрослых не получают достаточно калия, поэтому добавление в рацион консервированных помидоров – один из способов поддержать сердце.

Фолладор объяснила, что консервированные помидоры также богаты ликопином – мощным антиоксидантом, который может снизить риск сердечных заболеваний и хронического воспаления.

"Ликопен в помидорах становится более биодоступным, когда помидоры приготовлены или обработаны, а это означает, что консервированные помидоры могут быть очень хорошим источником. Я часто рекомендую использовать их в качестве основы для супов, соусов для пасты или рагу, чтобы добавить вкуса и питательных веществ", – говорит эксперт.

3. Свекла

Ради здоровья сердца не стоит отказываться и от консервированной свеклы. 1 стакан этого продукта содержит около 3 граммов клетчатки, 18% суточной нормы фолиевой кислоты и 7% суточной нормы калия. Все эти питательные вещества полезны для сердца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Foods, свекла также содержит соединения, поддерживающие кровяное давление, в частности беталаины. Эти мощные антиоксиданты увеличивают выработку оксида азота.

"Свекла богата природными нитратами, и поэтому она может быть полезна для снижения кровяного давления путем преобразования нитратов в оксид азота", – пояснила дипломированный врач Китти Бройер.

По ее словам, приготовление свеклы с нуля может занять много времени, но если под рукой есть банка с этим продуктом, то это гораздо удобнее.

4. Лосось

Наличие консервированного лосося в кладовой поможет вам потреблять больше полезных для сердца жиров.

"Лосось является прекрасным источником омега-3 жирных кислот, которые, как известно, уменьшают воспаление. Они также снижают кровяное давление, что является важным показателем здоровья сердца", – рассказала доктор медицинских наук Кендра Хайре.

Покупая консервированный лосось, нужно искать варианты с низким содержанием натрия или вообще без соли.

5. Тыква

Тыква может быть не только сезонным продуктом, если приобрести ее в консервированном виде. Одна из причин, почему она так полезна для сердца, – это высокое содержание клетчатки.

"Всего в половине стакана содержится 4 грамма клетчатки, которая полезна для контроля уровня холестерина, а значит, помогает снизить риск сердечных заболеваний", – пояснила диетолог и дипломированный врач Хайди Макинду.

По ее словам, тыква также содержит бета-каротин – питательное вещество, придающее ей насыщенный оранжевый цвет. Последний превращается в организме в витамин А и обладает сильными антиоксидантными свойствами, помогая уменьшить воспаление и снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний.

