Есть консервы, которые содержат клетчатку, пребиотики и другие важные питательные вещества, необходимые микробиому кишечника.

Диетологи отметили, многие консервированные продукты так же полезны для здоровья кишечника, как и свежие, пишет Eatingwell.

Лучшие консервы для здоровья кишечника

1. Черная фасоль

Она богата как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которая способствует регулярной дефекации и питают полезные бактерии в кишечнике.

Диетолог Аманда Сауседа объяснила: "Консервированная черная фасоль может легко помочь достичь необходимого уровня клетчатки: в порции объемом ½ стакана содержится 8,5 грамма".

2. Нут

Он содержит сочетание белка и клетчатки, полезной для кишечника.

Уникальной особенностью нута является содержание галактоолигосахаридов (ГОС) - разновидности растворимой пребиотической клетчатки. Диетолог Рене Корчак объяснила, что ГОС не усваивается, пока не попадает в толстый кишечник, где полезные бактерии ферментируют клетчатку, увеличивая выработку других полезных бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии.

Она отметила, что даже небольшое количество может быть полезным. "Добавление небольшого количества нута в ежедневный рацион, всего ¼ стакана, может способствовать здоровью кишечника", - заверила она.

3. Консервированная свекла

Она богата клетчаткой и биологически активными соединениями, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Одна чашка содержит около 3 граммов клетчатки, а свекла богата беталаинами и фенольными соединениями, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны для здоровья пищеварительной системы.

"Эти биоактивные соединения, а также большое количество пищевых волокон, включая олигосахариды, могут способствовать регуляции микробиома кишечника и стимулировать рост пробиотических бактерий", - объяснила Корчак.

4. Кукуруза

Это богатый клетчаткой крахмалистый овощ, который поддерживает здоровье кишечника, обеспечивая организм как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой. Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, а растворимая клетчатка служит пищей для полезных кишечных бактерий.

5. Сардины

Они могут поддерживать здоровье кишечника благодаря омега-3 жирным кислотам, которые помогают поддерживать целостность слизистой оболочки кишечника. 85 г консервированных сардин содержат около 834 мг жирных кислот в совокупности, что делает их отличным источником омега-3.

6. Грибы

Они содержат пребиотические волокна, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Исследования показывают, что соединения, содержащиеся в грибах, могут увеличивать выработку короткоцепочечных жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровье слизистой оболочки кишечника и общее здоровье пищеварительной системы. Эти соединения также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны для кишечника.

