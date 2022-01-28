Он отмечает, что в Украине работает адаптивный карантин.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что общегосударственного локдауна в связи с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о вероятности введения локдауна, министр подчеркнул: "Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две "волны". И он тогда показал, что в первую "волну" 10 областей не заходили вообще в "красный" уровень эпидемической опасности, а осенью не зашли 6 областей".

Ляшко добавил, что, поскольку территория Украины большая, соответственно, распространение COVID-19, регистрация количества случаев и нагрузки на систему здравоохранения неоднородны. "Пока одна область в "красном" уровне эпидемической опасности, она может выйти, а другая - зайти", - отметил он.

"Поэтому общегосударственного локдауна не будет. И как озвучивал премьер-министр Украины в одном из своих вступительных слов на заседании правительства, мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине, для того, чтобы определить эту "золотую" середину: чтобы система здравоохранения не испытала коллапса и было как можно меньшее влияние на экономику нашей страны", - подытожил Ляшко.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда в Украине может начаться отмена карантинных ограниченийНапомним, 29 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить в стране тотальные локдауны из-за COVID-19.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ляшко заявил, что 2022 год может стать последним для пандемии COVID-19. По его словам, вакцины, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы - это четкие сигналы того, что человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса.

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