Соответствующее решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С пятницы, 11 февраля, на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей будет установлено "красный" уровень эпидемической опасности.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчінов, соответствующее решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам (заседания) Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", - отметил министр.

Читайте такжеВрач-педиатр Ирина Бережная: Чем меньше ребенок, тем легче переносит COVID-19. Старшие дети болеют тяжелееКак сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 7 февраля, в Украине сделано 63 тыс. 919 прививок от COVID-19. Первую дозу введено 19 тыс. 526 людям, вторую дозу – 28 тыс. 877, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную – 14 тыс. 973.

На сегодня половина взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

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