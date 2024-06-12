Специалисты назвали главные причины распространения в Европе комаров, которые заражают человека лихорадкой денге.

За недавним всплеском заболеваемости денге в Европе стоит инвазивный вид азиатских комаров, который стремительно распространяется среди европейский стран из-за климатического кризиса.

Эксперты предупредили, что это только начало и в ближайшие годы будет дальнейший рост случаев заболевания, пишет Independent. В частности, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил, что число случаев лихорадки денге быстро растет по всей Европе, при этом некоторые инфекции становятся потенциально тяжелыми.

ECDC сообщил, что тигровые комары, которые живут в тропических странах, был обнаружен в 13 странах Евросоюза, что связано со "значительным" ростом случаев лихорадки денге в этом году.

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По данным ECDC, комар распространился в Австрии, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении и Испании.

Тигровые комары распространяют такие заболевания, как лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика.

Ранее этот вид встречался только в странах Азии, Африки и Америки. Но с увеличением количества туристов и повышением температуры в Европе из-за экологического кризиса, летний сезон создает идеальную атмосферу для роста этих комаров, объяснили эксперты.

Также эксперты предупредили, что по этой же причине европейцам угрожает и рост малярии.

Случаи лихорадки денге в Европе

В 2023 году в странах Евросоюза было зарегистрировано 130 случаев лихорадки денге по сравнению с 71 за десятилетний период с 2010 по 2021 год.

Завозные случаи также росли: 1572 случая в 2022 году и 4900 в 2023 году, что является "самым высоким показателем" с начала мониторинга этой болезни в ЕС в 2008 году.

Лихорадка денге, также известная как "лихорадка переломов" из-за вызываемых ею мышечных спазмов и болей в суставах, проявляется через 4–10 дней после укуса. Некоторые симптомы похожи на грипп.

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