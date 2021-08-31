Жертвами лихорадки стали порядка 68 человек.

В Индии свирепствует неизвестный вирус. Его жертвами уже стали десятки человек. По мнению властей, причиной происходящего в стране может быть лихорадка денге, которую распространяют комары.

Об этом заявил заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад, передает TimesNews.

Причина вспышки заболевания все еще расследуется. Но власти считают, что симптомы схожи именно с лихорадкой денге. По словам чиновника, государственные органы уже получили соответствующие уведомления.

У большинства заболевших наблюдалась высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У других пациентов фиксировали сильную мигрень, боль в мышцах, тошноту, увеличение лимфатических узлов.

Неизвестный вирус в Индии: подробности

Читайте такжеЧисло умерших от COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек30 августа стало известно, что в Индии количество погибших от неизвестной вирусной лихорадки составило порядка 68 человек, из них 40 – дети.

Основным очагом заболеваемости стали западные районы штата Уттар-Прадеш на севере Индии.

Автор: Катерина Шварц