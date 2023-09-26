Отследив мутации вируса в глобальных базах данных, исследователи пришли к выводу, что, хотя препарат может "фатально ослабить" Covid-19, он не убивает все вирусы, и "некоторые мутировавшие вирусы могут распространяться".

Ученые заявили, что препарат, используемый для лечения COVID-19, может быть связан с мутациями вируса. Молнупиравир действует, вызывая мутации в генетической информации вируса, многие из которых убивают или наносят вред вирусу, уменьшая количество COVID в организме.

Используемый во всем мире для лечения COVID, это был один из первых противовирусных препаратов, доступных врачам во время пандемии, пишет Sky News.

Но исследователи, которые сопоставили мутации вируса в глобальных базах данных, обнаружили, что некоторые мутации COVID у пациентов, принимавших молнупиравир, сильно отличались от обычных мутаций, которые они наблюдали, а это означает вероятность дальнейшего заражения.

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Кристофер Руис из медицинского факультета Кембриджского университета заявил, что молнупиравир "относится к классу лекарств, которые могут вызвать настолько сильную мутацию вируса, что он фатально ослабнет".

"Но мы обнаружили, что у некоторых пациентов этот процесс не убивает все вирусы, и некоторые мутировавшие вирусы могут распространяться. Это важно учитывать при оценке общих преимуществ и рисков молнупиравира и аналогичных препаратов", - сказал он.

Исследование также показало, что мутации более вероятны в старших возрастных группах, что соответствует использованию противовирусных препаратов для лечения людей, находящихся в группе повышенного риска, отмечают исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Кембриджского университета, Имперского колледжа Лондона, Ливерпульского университета, Университета Кейптауна и Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Как показали данные лечения, почти треть (30%) случаев в Англии была связана с использованием молнупиравира.

"Наши данные показывают, что конкретный противовирусный препарат молнупиравир также приводит к новым мутациям, увеличивающим генетическое разнообразие выжившей вирусной популяции. Возможность устойчивых мутаций, вызванных противовирусными препаратами, необходимо принимать во внимание для разработки новых лекарств, которые действуют аналогичным образом", - сказал Тео Сандерсон, ведущий автор исследования и научный сотрудник Института Фрэнсиса Крика.

На веб-сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщается, что молнупиравир предназначен только для пациентов "в группе самого высокого риска".

Он работает, "останавливая рост и распространение вируса, вызывающего COVID-19", и "используется для лечения ранней инфекции COVID-19 и помогает предотвратить более тяжелые симптомы".

Коронавирус - последние новости

Как сообщал УНИАН, пандемия коронавируса в мире была объявления в начале 2020 году после того, как он начал быстро распространяться по планете.

В начале октября 2021 года американская компания Merck подала документы на регистрацию "Молнупиравира" в США. В начале ноября Великобритания первой в мире одобрила применение "Молнупиравира" для лечения коронавирусной болезни. Позже в ноябре Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19.

5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что COVID-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В Украине карантин и режим чрезвычайной ситуации, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, был отменен с 1 июля этого года.

В сентябре стало известно, что сильно мутировавший новый вариант Covid под названием "Пирола" стремительно распространяется по миру, что вызывает беспокойство правительств. Штамм "Пирола" появился летом и является новейшей версией штамма "Омикрон", его обнаружили в 15 странах мира.

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