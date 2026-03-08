Лондонский хирург прооперировал пациента на расстоянии 2400 км с помощью робота

Впервые в Великобритании врач дистанционно прооперировал пациента в Гибралтаре, управляя роботизированной системой из Лондона с задержкой всего 0,06 секунды.

Лондонский хирург Прокар Дасгупта провел первую в Великобритании дистанционную роботизированную операцию пациенту, который находился примерно в 2400 километрах на Гибралтаре. Об этом сообщает BBC.

Во время процедуры врач из Лондона управлял роботизированной системой, которая выполнила операцию по удалению простаты у 62-летнего пациента Пола Бакстона. Мужчина ранее получил диагноз рак простаты.

По словам хирурга, управление системой почти не отличалось от обычной операции.

"Я чувствовал себя почти так, как будто был там", – отметил Дасгупта.

Пациент согласился стать частью эксперимента

Бакстон, который родился в Бернем-он-Си в графстве Сомерсет, но уже около 40 лет живет на Гибралтаре, согласился принять участие в медицинском испытании.

По его словам, это позволило избежать поездки в Великобританию для лечения через систему Национальной службы здравоохранения Великобритании.

"Если бы мне не сделали телехирургию в Гибралтаре, пришлось бы лететь в Лондон, ждать в очереди и провести там несколько недель. Так что это было очевидным решением", – сказал он.

Операцию провели 11 февраля, и пациент сообщил, что чувствует себя хорошо после вмешательства.

Как работала дистанционная операция

Процедуру выполнили в The London Clinic с помощью роботизированной системы Toumai robotic surgical system.

Робот оснащен 3D-камерой высокого разрешения и четырьмя манипуляторами. Хирург управлял ими через специальную консоль. Система была соединена с операционной в Гибралтаре через оптоволоконные кабели с резервным 5G-соединением.

Задержка сигнала составляла всего 0,06 секунды. На случай сбоя связи рядом с пациентом находилась местная медицинская команда.

Технология для отдаленных регионов

Врачи считают, что дистанционная роботизированная хирургия может значительно облегчить доступ к сложным медицинским процедурам в отдаленных регионах.

По словам Дасгупты, такая технология позволит "привлекать лучших хирургов к лечению пациентов в любой точке мира".

Вторую тестовую операцию уже провели 4 марта другому пациенту в Гибралтаре, а следующую процедуру планируют показать в прямом эфире для 20 тысяч урологов во время конгресса Европейской ассоциации урологии.

