Более 350–400 тысяч смертей в год: в партии ДІЯ заявили о провале профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Украинцы ежегодно теряют сотни тысяч жизней из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а профилактика в Украине до сих пор существует только на бумаге. Вместо этого государственная программа "Скрининг 40+" с бюджетом 10 млрд грн дублирует обследования по направлениям семейных врачей и не отвечает на вопрос: что делать с пациентом после выявления болезни.

Об этом 3 февраля 2026 года в блоге на Censor.net заявила заместитель председателя партии ДІЯ Ольга Доленко.

По ее словам, от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине умирают более 350–400 тысяч человек в год. Автор подчеркивает, что это страшная цифра, и война только усугубила кризис: из-за постоянного стресса, отсутствия нормального сна и психологического напряжения, которые делают сердечно-сосудистую систему мишенью номер один.

Видео дня

Доленко, ссылаясь на опыт ВОЗ и стран ЕС, утверждает, что при наличии работающей системы раннего выявления и контроля факторов риска "значительную часть этих смертей можно было бы предотвратить". Она также сравнивает структуру смертности.

"В Украине сердечно-сосудистые патологии составляют около 70% всех смертей, тогда как в развитых странах – 25-30%. В других странах медицина предотвращает болезни, у нас – реагирует, когда уже поздно и значительно дороже", – пишет заместитель председателя партии ДІЯ.

Отдельный акцент в блоге сделан на стоимости лечения последствий таких болезней. По приведенным данным, лечение одного инсульта по тарифам НСЗУ обходится государству от 15 тыс. до 131 тыс. грн только за острый период, не считая расходов на реабилитацию и социальные выплаты. Вместо этого автор напоминает тезис "профилактика в 100 раз дешевле реанимации" и добавляет: "каждое евро, вложенное в профилактику, экономит до 5 евро на будущем лечении".

Также Доленко утверждает, что доступ к базовой диагностике для многих пациентов остается сложным или недостижимым – особенно в небольших городах, селах и для ВПЛ. В качестве примера она описывает историю переселенки, которой семейный врач назначил КТ, но очередь составляла 3-4 месяца, после чего женщина была вынуждена обратиться в частную клинику и оплатить дорогостоящее МРТ.

Описывая международные подходы, автор упоминает Японию (регулярные чекапы), США (финансовые стимулы в value-based healthcare) и Германию (программа Check-up 35). На этом фоне она критикует инициативу "Скрининг 40+" с бюджетом 10 млрд грн: по ее словам, программа дублирует обследования, которые и раньше "формально были доступны", а в условиях дефицита врачей и оборудования в районах средства рискуют уйти в частные клиники в крупных городах.

"Программа скрининг 40+ не отвечает на вопрос, что делать с пациентом после выявления болезни, ведь лечение в эти 10 млрд грн не заложено", – отмечает Доленко.

Среди решений, которые предлагает партия ДІЯ, она называет жесткие дедлайны на диагностику ("не месяцы, а дни") и механизм ваучеров.

"Если государственная больница не может предоставить КТ/МРТ в течение недели, то пациент получает ваучер на обследование в любом другом учреждении за счет НСЗУ", – заявила заместитель председателя партии ДІЯ.

Отдельно речь идет о цифровых напоминаниях о осмотрах и оценке врача по результату, а не по количеству деклараций.

"Время строить систему, где человеческая жизнь весит больше бюрократических отчетов", – подытожила Ольга Доленко.

Вас также могут заинтересовать новости: