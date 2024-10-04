Он быстро эволюционирует и опережает ранее известные подварианты.

Вариант Covid XEC, который впервые зарегистрировали в июне 2024 года, уже обнаружили в Великобритании, США, Дании и других странах. Существуют опасения, что уже ближайшей зимой он может стать доминирующим штаммом.

Как сообщает The Independent, в августе исследователи предсказали, что XEC может стать более распространенным в течение нескольких недель или месяцев. Сейчас его случаи зарегистрированы в 29 странах и 24 штатах США. Самый высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC. В мире выявлено более тысячи случаев этого штамма.

По словам аналитика данных Covid Майка Хани, XEC - это подвариант Omicron, который впервые был обнаружен летом в Берлине и теперь быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии. "Этот штамм является комбинацией вариантов KS.1.1 и KP.3.3, и его симптомы схожи с симптомами других вариантов Covid, включая усталость, головную боль, боль в горле и высокую температуру", - говорится в статье.

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По словам директора Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, XEC более заразен, но предполагается, что ранее адаптированные вакцины от Covid смогут защитить от новой угрозы. В крайнем случае, даже в случае инфицирования, вакцинации и ревакцинации уменьшат тяжесть заболевания, а также избавят от необходимости в стационарном лечении.

Баллу также отметил, что XEC уже ближайшей зимой может стать доминирующим типом заболевания, поскольку быстро эволюционирует и опережает ранее известные подварианты. В связи с этим специалисты призывают к более тщательному изучению XEC, включая его проявления. Сейчас известны симптомы аналогичные классическим проявлениям Covid-19 - лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также "ломота" во всем теле.

Как отмечается в публикации, центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют населению соблюдать правила гигиены и принимать соответствующие меры для улучшения качества воздуха в жилых помещениях и офисах.

Как отмечают некоторые другие источники, по состоянию на конец сентября от новой угрозы больше всего страдали Дания и Германия. Было известно, что в Европе распространение ХЭС колеблется на уровне 6%, а, например, в Словении уже зарегистрировано 10% людей с Covid, инфицированных именно XEC. Также отмечается, что он отличается некоторыми мутациями - именно эта особенность способствует его быстрому распространению. В частности, на это обращал внимание в сети Х американский ученый, директор института Scripps Research Эрик Топол.

Опасные вирусы

Напомним, ранее в Руанде сообщили о вспышке вируса Марбург. Его симптомы включают летаргию, лихорадку, сильные головные боли, рвоту, диарею и серьезное кровотечение.

Известно о гибели девяти человек, еще 18 изолировали. Отмечалось, что большинство погибших работали в отделении интенсивной терапии. Властям пришлось ограничить количество присутствующих на похоронах, чтобы вирус не распространялся дальше.

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