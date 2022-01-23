Больше всего новых случаев болезни зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях.

За прошедшие сутки, 22 января 2022 года коронавирус в Украине обнаружен у 15444 человек. В том числе заболели 2298 детей и 264 медработников.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Также за последние сутки было госпитализировано 2774 человека с COVID-19, 86 людей умерло, 2030 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704), Сумской (1469) и Харьковской областях (1193).

За все время пандемии в Украине заболели 3857455 человек; выздоровели 3582908 человек; умерли - 99215; было проведено 17497199 ПЦР-тестов.

Тест на коронавирус в Украине

За прошедшие сутки было проведено 78852 тестирований, в частности: методом ПЦР - 42049, методом ИФА – 3561, исследований экспресс-тестами на антиген – 33242.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 38861 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 14639 людей, вторую дозу – 13656 человека, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10234 человека.

В целом с начала вакцинальной кампании 24 февраля 2021 года в Украине привито 15155838 людей. Из них одну дозу получили 15155836 людей, две дозы получили 14457249 человек, дополнительной дозой привито 13021 человека, бустерной дозой вакцинировано 203445 людей. Всего проведено 29829551 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 21 января, коронавирус в Украине зафиксирован у 22473 человек. В частности, заболели 2838 детей и 535 медработников. Вместе с тем умерли 136, госпитализировали 2608 человек, а выздоровели - 4610 украинцев.

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