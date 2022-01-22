Наиболее сложная ситуация во Львовской и Ивано-Франковской областях.

За минувшие сутки, 21 января, коронавирус в Украине зафиксировано в 22 473 человек. В частности, заболели 2 838 детей и 535 медработников. Вместе с тем умерли 136, госпитализировали 2 608 человек, а выздоровели - 4 610 украинцев.

Об этом говорится в обновленных данных на сайте Минздрава.

В Украине фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Накануне впервые за последние два месяца болезнь диагностировали у более 20 тысяч человек - 20 156.

Больше всего новых случаев во Львовской (3293) и Ивано-Франковской (2284) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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За все время пандемии в Украине заболели - 3 842 011 человек; выздоровели - 3 580 878; летальных исходов - 99 129.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки осуществили 114 648 тестирований, в частности: методом ПЦР – 65 319, методом ИФА – 6 958. исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 371.

Коронавирус в Киве: данные на 22 января 2022

В Киеве за прошедшие сутки выявили 1 тыс. 744 больных COVID-19, умерли 13 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Виталия Кличко.

"1 тыс. 744 подтвержденных случая заболевания на коронавирус за сутки в столице. 13 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 тыс. 426 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 352 тыс. 201", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки 970 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 571 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет. А также 92 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 111 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди умерших: 9 женщин от 69 до 90 лет, 4 мужчины от 53 до 81 года.

В больницы госпитализировали 46 больных и 142 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 476 человек. Всего коронавирус преодолели 330 тыс. 506 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 371, в Деснянском — 265 и в Днепровском районе — 190 случаев", – отметил Кличко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 91 310 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получивших две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. Всего проведено 29 790 690 прививок.

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