Граждан призывают вакцинироваться от коронавируса, поскольку большинство больных с тяжелым течением – те, кто не вакцинировался от болезни.

Врачи фиксируют увеличение числа пациентов с COVID-19 (штамм "Омикрон") с более тяжелым течением болезни, пишет "Укринформ".

"Мы наблюдаем сейчас значительно более агрессивное течение "Омикрона", этого не было летом, агрессивность проявляется тем, что очень высокая температура в некоторых случаях, и очень стремительное развитие самого заболевания, нарастание дыхательной недостаточности с повреждением легких. Этих случаев еще не было летом, но сейчас, к сожалению, в последние недели мы имеем такие случаи", – рассказала на брифинге врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением № 2 Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова.

Она отметила, что большинство пациентов инфицировались именно штаммом "Омикрон". Число тех, кто нуждался в госпитализации в отделения интенсивной терапии и неинвазивной вентиляции легких, возросло. Преимущественно эти пациенты – люди, которые не были вакцинированы против COVID-19.

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Подчеркивая, что эти симптомы похожи на грипп, врач призвала делать быстрые тесты – они доступны у семейного врача. Также Минова призвала граждан пересмотреть свою позицию по вакцинации.

"В военное время мы должны разгрузить учреждения здравоохранения, чтобы они сконцентрировали свое внимание на оказании помощи военным, потому что количество раненых растет и мы должны наш ресурс направлять на помощь в первую очередь нашим военным, не отвлекать лекарственные средства, персонал на COVID-19", - говорит врач.

Узнать информацию о вакцинации и найти пункты, где делаюи прививки, можно на сайте Минздрава list.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине

В начале месяца в украинских регионах начали фиксировать штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 "Кракен". По словам врачей, этот штамм переносится пациентами легче, однако обладает способностью быстрее передаваться от пациента к пациенту.

Также в Минздраве прогнозировали, что зимняя волна коронавирусной болезни спадет к середине марта, а снижение уровня заболеваемости будет коронавирусом к концу месяца.

Однако по состоянию на конец месяца количество больных с осложнениями коронавируса растет. На этом фоне МОЗ начал программу поддержки вакцинации в 10 регионах Украины.

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