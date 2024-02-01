Превышение эпидпорога зарегистрировано в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В трех областях Украины из-за увеличения случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 зафиксировано превышение эпидемического порога.

За данными Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 января превышение эпидпорога зарегистрировано в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Отмечается, что за предыдущую неделю, с 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 185 402 украинца, из них 96 120 – дети в возрасте до 17 лет. Диагноз COVID-19 установлен в течение недели 3 492 пациентам.

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В больницы госпитализированы 6 120 человек, из них 2 607 – дети.

В министерстве добавили, что, по информации медиков, зафиксировано 34 летальных случая среди больных коронавирусной инфекцией и восемь – среди больных гриппом.

"Все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и не были вакцинированы против COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что в пяти областях – Винницкой, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черниговской – средний уровень. В других регионах – неэпидемический уровень.

В министерстве отметили, что в случае осложнения эпидситуации в той или иной громаде в лечебных, образовательных учреждениях, заведениях торговли, общественного питания, на предприятиях, транспорте областные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально внедрять мероприятия, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Противоэпидемические мероприятия могут содержать введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдение требований личной гигиены, температурного режима, отмену массовых мероприятий до нормализации ситуации.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что сейчас Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.

"Из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в частности среди детей. Учитывая данные еженедельного мониторинга, ожидается, что с января и до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. По симптомам грипп начинается внезапно с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы — кашель, затрудненное дыхание, боль в горле — добавляются позже. В то время как COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов. При первых признаках заболевания важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы начать эффективное лечение и избежать осложнений болезни", — посоветовал он.

Ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине

Сейчас в Украине зафиксирован интенсивный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей до 17 лет.

По словам замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на большей части страны циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б.

Кроме того, по состоянию на январь в Украине было зарегистрировано несколько случаев новой мутации коронавируса "Дженни", который является одной из вариаций штамма коронавируса "Омикрон".

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