Создатель компании Microsoft заявил о прорыве в мире вакцин.

Основатель корпорации Microsoft американский миллиардер Билл Гейтс, который вкладывает значительную долю средств в разработку "новых" вакцин для человечества, заявил, что вакцины от коронавируса будут иными по форме.

По словам Гейтса, чтобы сделать вакцинацию более популярной в обществе, вместо иглы собираются использовать пластырь. Об этом бизнесмен рассказал во время своей поездки в Индию местному телеканалу.

"Нам нужно сделать их более продолжительными и более широкими по охвату... Мы собираемся вместо иглы использовать маленький пластырь", - цитирует Newsweek90.

Также Гейтс пообещал, что в условиях постоянной конкуренции и попытки разработать новые вакцины, человечество обязательно придет к созданию защиты от туберкулеза, малярии и ВИЧ.

Также следует ожидать, что вакцины станут доступнее: Гейтс говорит, что следит за тем, чтобы цены на них снижались, а необходимых мощностей на производство хватало.

Ранее во время своего выступления на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объявил, что вместе с супругой Мелиндой хочет вложить более 8 миллиардов долларов на развитие новых технологий в здравоохранении.

В ноябре 2023 года Reuters сообщил, что чета Гейтс перевела на счета фармацевтической компании Micron Biomedical 23,6 миллиона долларов на разработку вакцинных пластырей, вместо использования иглы.

В Китае создали убийственный штамм COVID - Запад шокирован

На прошлой неделе Пекин обнародовал результат лабораторных исследований по созданию нового штамма коронавируса. Речь идет о мутации COVID-19 (GX_P2V), которая показывает 100% летальность на "очеловеченных" мышах (их ген максимально приблизили к человеческому). На Западе с ужасом восприняли такое научное хвастовство.

Эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона заявил, что в таких опытах нет смысла с точки зрения науки и напомнил, что ранее подобное исследование уже привело человечество к пандемии.

Вас также могут заинтересовать новости: