В стране отменили почти все эпидемические ограничения, кроме ношения масок в общественных местах.

В Испании с сегодняшнего дня, через два года с момента объявления пандемии COVID-19, коронавирусная инфекция практически приравнивается к обычному эпидемическому заболеванию вроде гриппа.

Тот, кто заразился вирусом Sars-CoV-2 и у кого не проявились симптомы заболевания, а если и проявились, то в легкой форме, сможет продолжать вести обычный образ жизни, и соблюдение режима домашней изоляции не будет для него обязательным, сообщает Deutsche Welle.

Только на тех, кто находится в группе риска, будут распространяться прежние требования. К таковым относятся граждане старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и медицинские работники. Единственное, что осталось от некогда радикальных мер, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, - это обязательное ношение медицинских масок в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте - автобусах, поездах, самолетах.

Эпидемиологическая ситуация в Испании, которая сильно пострадала в начале пандемии, в последнее время значительно улучшилась. Семидневный показатель распространения Sars-CoV-2 в минувшую пятницу составил в среднем по стране 227 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей (для сравнения: в Германии данный показатель превышает сейчас 1,7 тыс. случаев). Почти 85% населения прошли базовую вакцинацию (в Германии - менее 76%).

По последним данным Центру системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, за два года пандемии в мире COVID-19 заболели более 480 млн 905,8 тыс. человек, умерли почти - 6 млн 123,5.

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