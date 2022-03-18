Особо тяжелых больных с коронавирусом во время бомбежек в укрытие не спускают.

В Харьковской областной инфекционной больнице продолжают лечить пациентов с коронавирусом, несмотря на то, что город постоянно подвергается обстрелам оккупантов.

Директор больницы Павел Нартов сообщил, что лекарства от коронавируса есть, больница их закупила еще до начала войны. Также лекарства привозят волонтеры, хотя это не те количества, которых бы хотелось, передает Би-би-си.

Он отметил, что ситуация сложная, окна в больнице полностью закрыты. В коридорах больницы сложены противогазы на случай химической атаки. В подвале больницы обустроено бомбоубежище.

Нартов отметил, что большинству пациентов с коронавирусом нужен кислород, поэтому во время бомбежек особо тяжелых пациентов невозможно спустить в убежище.

"Те, которые тяжелые, остаются на месте. Если их спустить они просто умрут", - рассказал врач.

Однако пациентов с более легким течением болезни, которым нужно минимальное количество кислорода и которые способны передвигаться в укрытие спускают.

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