Несмотря на то, что сегодня в Украине страшная война, пандемия COVID-19 все еще продолжается и во многих странах до сих пор действуют определенные ограничения.
Поэтому даже после того, как украинские беженцы попадут в страны Европы по упрощенной системе без необходимости предоставлять COVID-сертификат, для посещения публичных мест на новом месте им все же может понадобиться доказательство вакцинации, отмечают в Государственном агентстве развития туризма в Украине.
Ниже приведена информация о том, как вакцинироваться против COVID-19 в разных странах.
Польша
Доступные вакцины:
- Johnson &Johnson (однодозная)
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Требуемые документы:
- документ, удостоверяющий личность – например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).
Процедура регистрации:
Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.
Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) надо выбрать "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.
Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:
- по телефону доверия 989
- непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации
При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.
Румыния
Доступные вакцины:
- Johnson &Johnson (однодозная)
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Требуемые документы:
- загранпаспорт;
- на месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна);
Процедура регистрации:
На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо вы найдете карту всех пунктов вакцинации – с точным адресом и информацией о наличии вакцины.
Словакия
Доступные вакцины:
- Johnson &Johnson (однодозная)
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
- Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)
Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Требуемые документы:
- документ, удостоверяющий личность
Процедура регистрации:
Детали регистрации доступны на сайте.
Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается.
Также детали по вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030
Молдавия
Доступные вакцины
- Johnson &Johnson (однодозная)
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
- Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)
- Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)
Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.
Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.
Венгрия
Доступные вакцины:
- Johnson &Johnson (однодозная)
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
- Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)
- Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)
Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Требуемые документы:
- документ, удостоверяющий личность
Процедура регистрации:
Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках.
Чехия
Доступные вакцины:
- Johnson &Johnson (однодозная)
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
- Вакцина от Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели)
Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Требуемые документы:
- документ, удостоверяющий личность
- деньги
ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон / 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации)
Процедура регистрации:
Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь.
А записаться на вакцинацию здесь.
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