Для посещения публичных мест в Европе украинским беженцам может потребоваться доказательство вакцинации от коронавируса.

Несмотря на то, что сегодня в Украине страшная война, пандемия COVID-19 все еще продолжается и во многих странах до сих пор действуют определенные ограничения.

Поэтому даже после того, как украинские беженцы попадут в страны Европы по упрощенной системе без необходимости предоставлять COVID-сертификат, для посещения публичных мест на новом месте им все же может понадобиться доказательство вакцинации, отмечают в Государственном агентстве развития туризма в Украине.

Ниже приведена информация о том, как вакцинироваться против COVID-19 в разных странах.

Польша

Доступные вакцины:

Johnson &Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Требуемые документы:

документ, удостоверяющий личность – например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).

Процедура регистрации:

Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.

Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) надо выбрать "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:

по телефону доверия 989

непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации

При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.

Румыния

Доступные вакцины:

Johnson &Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Требуемые документы:

загранпаспорт;

на месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна);

Процедура регистрации:

На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо вы найдете карту всех пунктов вакцинации – с точным адресом и информацией о наличии вакцины.

Словакия

Доступные вакцины:

Johnson &Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)

Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Требуемые документы:

документ, удостоверяющий личность

Процедура регистрации:

Детали регистрации доступны на сайте.

Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается.

Также детали по вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030

Молдавия

Доступные вакцины

Johnson &Johnson (однодозная)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)

Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)

Полный курс прививки в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны.

Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

Венгрия

Доступные вакцины:

Johnson &Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)

Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)

Полный курс прививки в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Требуемые документы:

документ, удостоверяющий личность

Процедура регистрации:

Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках.

Чехия

Доступные вакцины:

Johnson &Johnson (однодозная)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Вакцина от Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели)

Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Требуемые документы:

документ, удостоверяющий личность

деньги

ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон / 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации)

Процедура регистрации:

Узнать о расположении пунктов прививок можно здесь.

А записаться на вакцинацию здесь.

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